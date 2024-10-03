Рік як НБУ відійшов від фіксованого курсу гривні: Гетманцев повідомив результати — Finance.ua

Рік як НБУ відійшов від фіксованого курсу гривні: Гетманцев повідомив результати Сьогодні 15:00 — Валюта

Рік як НБУ відійшов від фіксованого курсу гривні: Гетманцев повідомив результати

3 жовтня минулого року НБУ перейшов до нового режиму курсоутворення — керованої гнучкості.

Про це нагадав Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев.

З його слів, фіксований курс, який було уведено з початком повномасштабної війни і разово відкориговано у липні 2022 року, протримався 19 місяців, виконавши свою місію — вгамувати перші шоки війни і стабілізувати валютні очікування. Його подальше збереження було невиправданим, оскільки посилювало макроекономічні ризики та дедалі більше викривлювало економічну поведінку.

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«За нового валютного режиму офіційний курс встановлювався за результатами торгів на міжбанку. Утім на відміну від довоєнного періоду, коли ринок майже самобалансувався, а курс перебував у вільному плаванні, із жовтня 2023 року НБУ продовжив покривати структурний дефіцит валюти на міжбанку за рахунок значних інтервенцій, що разом із валютними обмеженнями стримувало коливання курсу у певному діапазоні» — написав він.

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При цьому від початку проголошення нового режиму НБУ притримувався принципу «конструктивної невизначеності», підтримуючи стійкість на валютному ринку, запобігаючи надмірним коливанням, особливо у перші місяці переходу, утім не оголошуючи діапазон і параметри можливих коливань.

Підсумки і основні показники роботи валютного ринку за рік:

Гривня девальвувала проти долара на 11,4% (із 36,57 грн/дол за курсом на 3 жовтня 2023 року до 41,28 грн/дол на 3 жовтня 2024 року). Офіційний курс гривні за період (жовтень 2023 — вересень 2024) склав 38,94 грн/дол.

Як коментує Гетманцев, «це помірна і очікувана девальвація в умовах довготривалої повномасштабної війни. Зазвичай національні валюти сильно знецінюються протягом таких потрясінь, про що говорить досвід 2 СВ, війни на Балканах».

Інтервенції на підтримку курсу збільшились. Чистий продаж валюти НБУ на підтримку курсу за 12 місяців після відв’язки від фіксованого курсу склав 32,72 млрд. дол. У середньому — 2,73 млрд. дол. на місяць. Це на 22% більше ніж середньомісячні інтервенції на етапі фіксації курсу (2,24 млрд. дол.).

Також очікуємо, в тому числі з огляду на розширення зовнішньо-торгівельного дефіциту, поступову валютну лібералізацію на готівковому і безготівковому ринку. Щодо останнього це добре видно по зростанню попиту на валюту з боку населення.

За останні 12 місяців чиста купівля валюти населенням скала 10,6 млрд. дол.

Обсяг операцій банків на міжбанку (без НБУ) збільшився майже у 2,5 рази (із 0,9 до 2,4 млрд. дол у середньому за місяць), що ще далеко від довоєнних показників (10 млрд. дол./міс), утім є рухом у правильному напряму.

Нагадаємо, раніше голова Національного банку Андрій Пишний прокоментував наслідки відмови від фіксованого валютного курсу. За його словами, відмовитися від фіксованого курсу, що був введений на початку повномасштабного вторгнення, можна було навіть раніше, ніж у жовтні 2023 року.

«Коли інфляція за рік спускається з 27 до 5 відсотків, коли ми пом’якшуємо нашу монетарну політику і облікову ставку знижуємо з 25 до 13 відсотків водночас, переходячи при цьому з фіксованого курсу на керовану гнучкість, то це багато кого з тих, хто спеціалізується на курсовій політиці, вражає. Вважаю, у нас був шанс на декілька місяців раніше перейти в режим керованої гнучкості, але ми зробили ставку на те, щоб бути консервативними, обережними», — зазначив Пишний.

Довідка Finance.ua:

Валютна лібералізація не прив’язана до календарних дат — вона прив’язана до настання передумов. Для того, щоб ці передумови настали, Національний банк реалізує свою політику крок за кроком, — зазначив Пишний. За його словами, валютна лібералізація має щонайменше три етапи, перший з яких наразі завершено.

Оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає подальшу валютну лібералізацію. Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду.

Валютна лібералізація скоротила резерви України на $3,4 млрд: хто купує найбільше валюти. Результатом масштабних за наслідками дій щодо валютної лібералізації є скорочення валютних резервів на $3,4 млрд. Таке послаблення на валютному ринку можна назвати «сумнівним» за користю, адже це є рекордне з початку війни скорочення валютних резервів у межах одного місяця. Про це пише Zn.ua з посиланням на ексголову Ради НБУ, академіка Національної академії наук України Богдана Данилишина.

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