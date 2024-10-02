Пишний прокоментував наслідки відмови від фіксованого валютного курсу — Finance.ua

Пишний прокоментував наслідки відмови від фіксованого валютного курсу Сьогодні 14:04 — Валюта

Пишний прокоментував наслідки відмови від фіксованого валютного курсу

В Україні вже рік курс гривні діє в режимі керованої гнучкості, це виправдало себе, заявив голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, відмовитися від фіксованого курсу, що був введений на початку повномасштабного вторгнення, можна було навіть раніше, ніж у жовтні 2023 року.

Валютний курс виконує функцію «поглинача шоків» під час війни, і саме керована гнучкість забезпечує необхідну стійкість, сказав Пишний під час заходу Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна.

Відповідаючи на запитання, чи виправдала себе відмова від фіксації курсу, рішення про яку було ухвалено рік тому, він заявив: «Шкодую, що не зробили цього раніше».

«Коли інфляція за рік спускається з 27 до 5 відсотків, коли ми пом’якшуємо нашу монетарну політику і облікову ставку знижуємо з 25 до 13 відсотків водночас, переходячи при цьому з фіксованого курсу на керовану гнучкість, то це багато кого з тих, хто спеціалізується на курсовій політиці, вражає. Вважаю, у нас був шанс на декілька місяців раніше перейти в режим керованої гнучкості, але ми зробили ставку на те, щоб бути консервативними, обережними», — зазначив Пишний.

За його словами, до стриманості під час переходу торік закликали міжнародні партнери України, зокрема МВФ.

Довідка Finance.ua:

у жовтні 2023 року Нацбанк заявив про перехід до керованого гнучкого курсу гривні;

за керованої гнучкості курсу НБУ компенсує структурний дефіцит валюти на ринку та згладжує курсові зміни, що відрізняє цей режим від фіксованого курсу, який діяв після 24 лютого 2022 року.

НВ За матеріалами:

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