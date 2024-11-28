Чому в Україні росте долар, падає євро — Finance.ua

Чому в Україні росте долар, падає євро Сьогодні 21:06 — Валюта

Чому в Україні росте долар, падає євро

Долар почав зростати по всьому світу після президентських виборів у США, на яких переміг Дональд Трамп. На таке зміцнення американського долара багато валют відреагували падінням. Проте гривня залишалася стабільною завдяки втручанню Національного банку.

«Долар зростає, оскільки Нацбанк нарешті відпустив його курс. На це не в останню чергу вплинув візит місії МВФ. Зараз, фактично, ми бачимо вирівнювання ситуації, оскільки Нацбанк ухвалив рішення знизити контроль за валютним ринкому», -розповідає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Зростання курсу долара останніми днями обумовлене бажанням НБУ вивести курс з вузького діапазону, в якому він залишався протягом останніх чотирьох місяців, додає Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU. За його словами, наразі складно прогнозувати, чи наважиться Нацбанк ще більше послабити курс гривні до кінця року, але ймовірність цього дуже велика.

«Минулого тижня НБУ вніс зміни у валютне регулювання, полегшивши умови для міжнародних експортно-кредитних агентств, але водночас обмежив використання валюти для виплати дивідендів. Це можна трактувати як сигнал щодо зміни політики. Нацбанк робить ці кроки для кращого контролю валютного ринку, і ми, ймовірно, побачимо подальше ослаблення валютного регулювання в майбутньому», — пояснює Шевчишин.

Експерт додає, що для стабілізації як економіки, так і курсових коливань необхідні зовнішні інвестиції, оскільки внутрішні інвестиції обмежені, а фінансова допомога від партнерів також важлива. Зокрема, 15 млрд доларів підтримки від західних партнерів мають надійти протягом осені-зими цього року. Але є ризик затримки цих коштів, що також посилює навантаження на гривню.

Директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина зазначає, що причина зростання долара полягає не стільки в самому факті перемоги Дональда Трампа, скільки в очікуваннях глобальних банків та інвесторів від результатів діяльності його адміністрації.

Зокрема, команда новообраного президента Сполучених Штатів планує збільшити тарифи на імпорт, що прискорить інфляцію в США. Крім цього, за словами Щербини, американці можуть почати примушувати торгових партнерів до проведення операцій виключно в доларах. Це означає, що процентні ставки за цінними паперами, номінованими в доларі, будуть знаходитися вище 4%, у той час як в Європі ставка сягає близько 3,5%. Таким чином, інвестиції в американські облігації стають привабливішими, ніж в європейські.

Чому слабшає євро

Головна валюта Європейського Союзу опинилася серед тих валют, які на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США відреагували просадкою. У цей період євро знизилося з рівня 1,09 до 1,01−1,04 щодо долара.

«Економіка старого світу слабка, Німеччина — в рецесії. Тому центробанк в ЄС знижує ставки, тим самим знижуючи вартість ресурсу в євро. Відповідно, ми бачимо що гривня девальвує до долара швидше, ніж до євро», — розповідає Артем Щербина.

Віталій Ваврищук зазначає, що оскільки на світовому ринку євро дешевшало відносно долара останніми тижнями, то й на українському ринку спостерігалася відповідна тенденція.

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