Гривня буде стабільною протягом грудня? Чого очікувати від курсу долара — Finance.ua

Гривня буде стабільною протягом грудня? Чого очікувати від курсу долара Сьогодні 12:01 — Валюта

Гривня буде стабільною протягом грудня? Чого очікувати від курсу долара

На українському валютному ринку досить скоро може відбутись знецінення гривні. Однак деякі експерти впевнені, що такого явища найближчим часом не прогнозується.

Курсова стабільність на ринку триматиметься завдяки достатній фінансовій допомозі з-за кордону. Вона, своєю чергою, дасть можливість не порушувати рівновагу між курсом та працею бізнес-структур, аби ті не підвищували ціни на товар, як повідомив голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський, передає ТСН.

За його словами, протягом грудня Нацбанк триматиме курс долара на нинішньому рівні, а також не даватиме можливість спекулянтам розгойдувати курс.

Водночас на січень експерт не дає прогнозів, аргументуючи тим, що це складно.

У вівторок, 26 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,70 (продаж). Готівковий курс — 41,65 (купівля) та 41,74 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,4387 грн.

Довідка Finance.ua:

обмінний курс гривні до долара на наступні 2 роки очікується: Згідно з консенсус-прогнозом, яким поділився Partner в Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза,

у кінці 2025-го — 44,6 грн/дол.;

середній за 2025-й — 42,87 грн/дол.;

у кінці 2026-го — 45,6 грн/дол.;

середній за 2026-й — 46,46 грн/дол.

«Поки я бачу, що девальвація буде на рівні 6−9%. Тобто якщо зараз ми завершуємо рік на умовному показнику 42 грн/дол., то наступний рік курс може бути 44−45 грн/дол. Але це не прогноз — це те, що ми бачимо за нашими розрахунками», — заявив Кукуруза.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.