Держбюджет 2025: що буде з курсом долара — Finance.ua

Держбюджет 2025: що буде з курсом долара Сьогодні 08:00 — Валюта

Держбюджет 2025: що буде з курсом долара, freepik

У листопаді Верховна Рада схвалила закон про державний бюджет на наступний, 2025 рік. Як і слід було очікувати, він має значний дефіцит — заплановані витрати перевищують планові доходи на понад 1,5 трлн гривень. Більшість експертів впевнені: гривня й далі буде падати. А долар, на який орієнтована наша економіка, — зростати.

Дохідна частина бюджету планується у розмірі у розмірі 2 045,2 млрд гривень, а витратна становить аж 3 607,8 млрд гривень. Понад половина з цих запланованих витрат — 2 224,8 млрд гривень — збираються витратити на сектор безпеки та оборони.

Депутати планують, що граничний розмір дефіциту бюджету 2025 року становитиме 19,4% від ВВП, а державний та гарантований державою борг на кінець 2025 року не має перевищити 8,62 трлн гривень — 97% від ВВП.

Що буде з курсом

Депутати планують, що його курс не перевищить 45 гривень за долар в наступному році. Цей показник закладено і в держбюджет.

Частина експертів ставляться до цієї цифри скептично, оскільки для підтримки курсу долара на прогнозному рівні Україна має отримати всі ті кошти, які заплановано у Держбюджеті. Чи отримає вона їх — як внутрішні доходи та запозичення, так і зовнішні — питання відкрите. Особливо на фоні результатів виборів у США та турбулентності, яка внаслідок цих виборів виникла у світовій політиці.

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Сказати тут щось зараз важко, оскільки не зрозуміло, як будуть розвиватися події. Поки що з приводу курсу долара, виходячи з досвіду попередніх років, можна сказати наступне: якщо не буде різких змін, про які зазначено у попередньому абзаці, прогноз Уряду щодо його вартості плюс-мінус відповідає дійсності.

Однак, як зазначалося, точну цифру його ціни наразі не може сказати ніхто. Тому будемо поки що виходити з розрахунків Уряду, пам’ятаючи водночас про те, що 45 гривень за долар — це прогноз на кінець 2025 року, а не на весь рік.

Довідка Finance.ua:

банкіри, домогосподарства та фінансові аналітики очікують зростання курсу долара до гривні протягом наступних 12 місяців. Банки очікують курс через 12 місяців на рівні 44,92 грн/долар. Населення прогнозує курс на рівні 44,54 грн/долар. Фінансові аналітики очікують курс 44,08 грн/долар;

курс гривні на рівні 45 грн за долар у 2025 році може стати нереальним без міжнародної фінансової підтримки. У разі зменшення фінансування з боку США можливе суттєве послаблення валюти, вважає економіст Сергій Якубовський.



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