У разі зменшення фінансування з боку США можливе суттєве послаблення гривні: прогноз економіста — Finance.ua

У разі зменшення фінансування з боку США можливе суттєве послаблення гривні: прогноз економіста Сьогодні 08:17 — Валюта

У разі зменшення фінансування з боку США можливе суттєве послаблення гривні: прогноз економіста

Курс гривні на рівні 45 грн за долар у 2025 році може стати нереальним без міжнародної фінансової підтримки. У разі зменшення фінансування з боку США можливе суттєве послаблення валюти.

Про це зазначив одеський економіст Сергій Якубовський в коментарі для Новини.Live.

Від чого залежатиме стабільний курс гривні

Економіст зауважив, що для стабільного курсу на рівні 45 грн за долар Україна потребуватиме щонайменше 50 млрд доларів міжнародної допомоги.

Читайте також Українці значно скоротили обсяги грошових переказів

Однак такий сценарій експерт називає оптимістичним, оскільки значна частина фінансування бюджету та оборони України залежить від США.

«Якщо Україна отримає 50 млрд доларів допомоги наступного року, то зможемо утримати курс на рівні 45−50 грн за долар. Проте, якщо цього не станеться, можливе суттєве зниження курсу», — зазначає економіст.

Наслідки девальвації для імпорту

Економіст зауважує, що у разі девальвації можуть зростати ціни на імпортні товари, які складають значну частину ринку.

Читайте також НБУ збільшив амплітуду коливань курсу гривні — ICU

«При девальвації ціни на промислову продукцію зростуть не на 10%, а набагато більше», — пояснює експерт.

Економіст каже, що зважаючи на бюджетний дефіцит у 20% ВВП, девальвація до 50 грн за долар — це цілком реалістичний сценарій на наступний рік.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України в умовах структурного дефіциту валюти під час війни зберігає стійкість валютного ринку через продаж доларів. Це виключає різкі зміни курсу;

Наприкінці 2024 року існує ймовірність, що курс долара досягне 42,5 гривні. А до кінця наступного року ціна може ще підвищитися;

Міжнародний валютний фонд прогнозує, у наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар. А в 2029 році долар коштуватиме 51,7 грн;

Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.