Скільки коштуватимуть 100 доларів у 2025 році: прогноз економіста — Finance.ua

Скільки коштуватимуть 100 доларів у 2025 році: прогноз економіста
Наприкінці 2024 року існує ймовірність, що курс долара досягне 42,5 гривні. А до кінця наступного року ціна може ще підвищитися.
Про це розповів економіст Олег Пендзин у коментарі «Телеканалу 24».
За його словами, до кінця року курс долара може піднятися до 47,5 гривні.
«Тобто починати ми будемо десь із 42 гривень, а закінчувати — на рівні 47,5 гривні», — сказав він.
Скільки коштуватимуть 100 доларів наступного року
Таким чином, упродовж 2025 року долар може подорожчати на 6 гривень.
Це означає, що вартість 100 доларів на початку нового року становитиме приблизно 4 200 гривень, а наприкінці може сягнути 4 750 гривень.
Довідка Finance.ua:
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, у наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар. А в 2029 році долар коштуватиме 51,7 грн;
- за словами інвестбанкіра Сергія Фурси, курс долара та євро до кінця осені залишаться без змін;
- економіст Данило Монін зазначив, що до кінця 2024 року гривня може швидко втратити свої позиції, що ускладнить утримання курсу долара в Україні на рівні 41−42 гривні.
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