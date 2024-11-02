Скільки коштуватимуть 100 доларів у 2025 році: прогноз економіста — Finance.ua

Скільки коштуватимуть 100 доларів у 2025 році: прогноз економіста Сьогодні 21:19 — Валюта

Скільки коштуватимуть 100 доларів у 2025 році: прогноз економіста

Наприкінці 2024 року існує ймовірність, що курс долара досягне 42,5 гривні. А до кінця наступного року ціна може ще підвищитися.

Про це розповів економіст Олег Пендзин у коментарі «Телеканалу 24».

За його словами, до кінця року курс долара може піднятися до 47,5 гривні.

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«Тобто починати ми будемо десь із 42 гривень, а закінчувати — на рівні 47,5 гривні», — сказав він.

Скільки коштуватимуть 100 доларів наступного року

Таким чином, упродовж 2025 року долар може подорожчати на 6 гривень.

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Це означає, що вартість 100 доларів на початку нового року становитиме приблизно 4 200 гривень, а наприкінці може сягнути 4 750 гривень.

Довідка Finance.ua:

Міжнародний валютний фонд прогнозує, у наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар. А в 2029 році долар коштуватиме 51,7 грн;

за словами інвестбанкіра Сергія Фурси, курс долара та євро до кінця осені залишаться без змін;

економіст Данило Монін зазначив, що до кінця 2024 року гривня може швидко втратити свої позиції, що ускладнить утримання курсу долара в Україні на рівні 41−42 гривні.

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