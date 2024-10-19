Чи зміниться курс долара та євро до кінця осені: відповідь інвестбанкіра — Finance.ua

Чи зміниться курс долара та євро до кінця осені: відповідь інвестбанкіра
Національний банк України регулює валютний курс, запобігаючи різким коливанням завдяки своєчасним інтервенціям.
Про це розповів інвестбанкір Сергій Фурса у коментарі «Телеканалу 24».
Чи зміниться курс до кінця осені
За його словами, курс долара та євро до кінця осені залишаться без змін.
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Він зазначив, якщо будуть коливання валюти, то незначні та малопомітні.
При цьому він вважає, що не варто переживати, що курс долара перевищить позначку в 42 гривні цього року.
«Я не знаю, звідки у населення панічні настрої. Курс останні майже півроку не змінюється», — підкреслив Фурса.
Довідка Finance.ua:
- за словами експерта Олега Пендзина, продавати валюту без нагальної потреби, як і раніше, недоцільно, попри здешевлення;
- економіст Данило Монін зазначив, що до кінця 2024 року гривня може швидко втратити свої позиції, що ускладнить утримання курсу долара в Україні на рівні 41−42 гривні;
- керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій заявив: наступного року курс долара до гривні зросте. Він може становити понад 44 грн.
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