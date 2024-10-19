Чи зміниться курс долара та євро до кінця осені: відповідь інвестбанкіра — Finance.ua
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Чи зміниться курс долара та євро до кінця осені: відповідь інвестбанкіра

Валюта
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Чи зміниться курс долара та євро до кінця осені: відповідь інвестбанкіра
Чи зміниться курс долара та євро до кінця осені: відповідь інвестбанкіра
Національний банк України регулює валютний курс, запобігаючи різким коливанням завдяки своєчасним інтервенціям.
Про це розповів інвестбанкір Сергій Фурса у коментарі «Телеканалу 24».

Чи зміниться курс до кінця осені

За його словами, курс долара та євро до кінця осені залишаться без змін.

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Він зазначив, якщо будуть коливання валюти, то незначні та малопомітні.
При цьому він вважає, що не варто переживати, що курс долара перевищить позначку в 42 гривні цього року.
«Я не знаю, звідки у населення панічні настрої. Курс останні майже півроку не змінюється», — підкреслив Фурса.

Довідка Finance.ua:

  • за словами експерта Олега Пендзина, продавати валюту без нагальної потреби, як і раніше, недоцільно, попри здешевлення;
  • економіст Данило Монін зазначив, що до кінця 2024 року гривня може швидко втратити свої позиції, що ускладнить утримання курсу долара в Україні на рівні 41−42 гривні;
  • керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій заявив: наступного року курс долара до гривні зросте. Він може становити понад 44 грн.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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