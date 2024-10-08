Продавати чи купувати валюту: експерт дав пораду — Finance.ua

Продавати чи купувати валюту: експерт дав пораду Сьогодні 14:00 — Валюта

Продавати чи купувати валюту: експерт дав пораду

Ситуація на валютному ринку поки що стабільна. Експерти дали свої поради щодо валюти — продавати чи купувати долар та євро.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі ТСН зазначив, що якщо є можливість, то потрібно заробляти на гривні.

«Поки курс гривні стоїть, недоцільно виходити з гривневих депозитів до терміну їх закінчення, щоб не втратити зароблені відсотки. Надалі, для отримання більшого прибутку, є сенс інвестувати в тримісячні гривневі ОВДП із прибутковістю 15,5% річних або 3,875% за три місяці», — пояснив експерт.

За його словами, інвестиції у валюту такої прибутковості не дадуть.

Водночас голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський, як і раніше, закликає розділити інвестиції, щоб отримати максимальну вигоду, а приблизно 30% заощаджень доцільно тримати в гривні — депозити або ОВДП.

Продавати валюту без нагальної потреби, як і раніше, недоцільно, попри здешевлення.

У вересні обмінний курс гривніколивався в обох напрямках під дією ринкових чинників. Про це йдеться в жовтневому Макроекономічному й монетарному огляді НБУ. «У вересні чистий попит на іноземну валюту зріс, реагуючи на сезонні чинники. З метою підтримання стійкої ситуації на валютному ринку та запобігання надмірним курсовим коливанням НБУ збільшив чистий продаж іноземної валюти до 3.2 млрд дол., а також вжив додаткових заходів із протидії непродуктивному відпливу капіталу», — сказано в огляді.

УНІАН За матеріалами:

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