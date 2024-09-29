Прогноз експерта: чого чекати від курсу долара до кінця 2024 року — Finance.ua
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Прогноз експерта: чого чекати від курсу долара до кінця 2024 року

Валюта
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Прогноз експерта: чого чекати від курсу долара до кінця 2024 року
Прогноз експерта: чого чекати від курсу долара до кінця 2024 року
До кінця 2024 року гривня може швидко втратити свої позиції, що ускладнить утримання курсу долара в Україні на рівні 41−42 гривні.
Такий прогноз озвучив економіст Данило Монін у коментарі «Телеканалу 24».
Він зазначив, що ситуація на валютному ринку, ймовірно, буде розвиватися за девальваційним сценарієм, тому НБУ навряд чи зможе утримати курс гривні на рівні 41−42 гривні за долар.

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«НБУ може це робити, але інші фактори говорять про недоцільність цієї дії зараз», — вважає експерт.

Причини девальвації

Через те, що у проєкті держбюджету середній курс долара заклали на рівні 45 гривень, найімовірніше НБУ почне процес планової девальвації.

Скільки коштуватиме долар

За його словами, до кінця 2024 року курс долара може сягнути 43 гривень, а максимальна позначка, до якої може дотягнутися валюта, — 44 гривні.

Довідка Finance.ua:

  • керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій заявив, наступного року курс долара до гривні зросте. Він може становити понад 44 грн;
  • старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай вважає, що якщо наступного року буде достатньо зовнішнього фінансування, то не буде причин для Нацбанку відходити від режиму керованої гнучкості. Цей режим передбачає плавну девальвацію гривні, під контролем НБУ;
  • економіст Олег Гетьман прогнозує поступове зростання курсу долара до 42 грн до кінця року. НБУ контролює ситуацію на міжбанку, а золотовалютні резерви знаходяться на максимальному рівні.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
Телеканал 24
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