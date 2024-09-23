Чи доречно зараз обмінювати гривні на долари і євро — думка економіста Сьогодні 16:03 — Валюта

Чи доречно зараз обмінювати гривні на долари і євро — думка економіста

Якщо наступного року буде достатньо зовнішнього фінансування, то не буде причин для Нацбанку відходити від режиму керованої гнучкості. Цей режим передбачає плавну девальвацію гривні, під контролем НБУ.

Про це розповів старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай в інтерв’ю DOU

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«Ми зараз спостерігаємо, як зміцнюється євро відносно до долара США, бачимо це і в Україні. Це можна пояснити тим, що економіка Євросоюзу поступово відновлюється і вже майже позбулася енергетичної залежності від росії. Але якщо у США таки почнеться економічна криза (або трапиться інший глобальний катаклізм), то долар здорожчає, хоч це й звучить контрінтуїтивно. Річ у тому, що немає інших „безпечних гаваней“ з такою глибиною ліквідності, як долар. Тому під час стресу всі біжать саме в доларові активи», — розповів економіст.

Він наголосив, що щодо гривні важливо пам’ятати, що Нацбанк у рамках своєї монетарної політики зацікавлений, щоб гривневі депозити й облігації залишалися привабливими для населення. Тобто їхня дохідність мусить перекривати річну девальвацію гривні, і купити ОВДП або вкласти гроші на депозит має бути не менш привабливим варіантом, аніж купити євро чи долар й покласти під подушку.

«Я не розумію, чому українці все ще купують валюту і просто зберігають її вдома, понад суму „заначки на форс-мажор“. У такий спосіб вони втрачають вартість цих коштів через інфляцію, наражаються на додаткові ризики, такі як крадіжки, пожежі, обстріли тощо», — підсумував Гайдай.

Нагадаємо, економіст Олег Гетьман прогнозує поступове зростання курсу долара до 42 грн до кінця року. НБУ контролює ситуацію на міжбанку, а золотовалютні резерви знаходяться на максимальному рівні.

Хеджування валютних ризиків не варто проводити на емоціях. Банкіри не радять купувати валюту по максимальній ціні, «коли є ажіотажний стрибок».

Dou За матеріалами:

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