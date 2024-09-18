Банкіри назвали ризики купівлі валюти на короткий строк — Finance.ua

Банкіри назвали ризики купівлі валюти на короткий строк Сьогодні 08:05 — Валюта

Банкіри назвали ризики купівлі валюти на короткий строк

Хеджування валютних ризиків не варто проводити на емоціях. Банкіри не радять купувати валюту по максимальній ціні, «коли є ажіотажний стрибок».

Про це банкіри розповіли під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Поточна девальвація вища за інфляцію, наближається до процентної ставки за строковими депозитами. Але немає сенсу купувати валюту на короткі терміни, оскільки є різниця між курсом продажу і курсом купівлі. Якщо ти сьогодні купиш долари і сьогодні їх же продаси, то втратиш між двома курсами купівлі/продажу. Якщо ти інвестуєш у валюту, це має бути не на один місяць», — вважає Product Owner департаменту некредитних продуктів ПУМБ Сергій Кравченко.

Він розповів про структуру власного портфеля вкладів.

«При поточних ставках за депозитами я вкладаю половину в гривні, а половину — в доларах. Плюс-мінус», — сказав Сергій Кравченко.

Начальниця управління розвитку Таскомбанку Поліна Нікіфорова пояснила, чому валютні депозити все ще користуються попитом.

«На це є декілька причин. Ставка за депозитом в гривні не компенсує темпи зростання курсу долара. До того ж для більшості населення конвертація у долар США — це найправильніший спосіб заощадження. І останнє: в період воєнних дій розмістити кошти на рахунку в банку, навіть під малий відсоток — це безпечно», — перерахувала вона.

Але очікувати помітного зростання валютного портфеля вкладів немає підстав.

Читайте також Темпи притоку гривневих депозитів сповільнились більш ніж у 4 рази

«Наразі немає факторів для зростання. Стримуючим фактором є діючі валютні обмеження на перекази, на SWIFT, на розрахунки за кордоном. Поки діють обмеження, можливо, не буде зрушень», — каже начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банку Ірина Стрепетова.

Заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу Комінбанку Борис Рафалович нагадує, що третина депозитів населення — це саме валютні депозити, і ця частка збережеться.

«Прогноз уряду — 45 грн/$ в середньому по року, отже на кінець 2025 року може бути цифра більша за 45. І дивлячись на ці тренди, українці продовжать думати про валюту. За нашими оцінками, в найближчі п’ять років настрої українців не зміняться: дві третини буде розміщуватися в гривні, а третина — у валюті», — сказав Борис Рафалович.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.