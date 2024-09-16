Темпи притоку гривневих депозитів сповільнились більш ніж у 4 рази — Finance.ua

Темпи притоку гривневих депозитів сповільнились більш ніж у 4 рази Сьогодні 11:02 — Кредит&Депозит

Темпи притоку гривневих депозитів сповільнились більш ніж у 4 рази

У 2024 році темпи притоку гривневих депозитів до банківської системи сповільнились більш ніж у 4 рази порівняно з минулим роком. Водночас порівняно із початком війни депозити у гривні зросли на 84%.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram з посиланням на дані Національного банку України.

Зазначається, що в серпні банківські депозити резидентів (бізнесу і домогосподарств) у національній валюті скоротились на 0,9% (-15,4 млрд грн), у валюті зросли на 1,5% (+0,3 млрд дол.).

«Скорочення депозитів у гривні пояснюється просіданням вкладів у корпоративному сегменті, які у серпні скоротились на 2,1% (19,7 млрд грн). Депозити населення у гривні за серпень зросли на 0,6% (+4,3 млрд грн), у валюті +0,9% (+0,1 млрд дол.). Ніякої зради тут не має», — пояснив Гетманцев.

За його словами, динаміка гривневих корпоративних вкладів у цей місяць зазвичай є більш волатильною.

«За останні 10 років у серпні вони зменшувались 6 разів, зростали 4 рази. Це пов’язано як із сезонними чинниками (напр., сплатою податку на прибуток за ІІ квартал), так і ситуативними факторами (зокрема у випадку посилення девальваційних очікувань напередодні осені). Цього року відтік гривневих вкладів підприємств у серпні був частково конвертований у зростання валютних депозитів на 2% (+0,2 млрд дол. за звітній місяць)», — зазначив нардеп.

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Він також визнав, що притік коштів клієнтів на гривневі банківські вклади залишається більш стриманим цього року.

«Це видно „неозброєним оком“ з графіку вище. За 8 місяців з початку року депозити у гривні зросли на 3,8% (+61,6 млрд грн). Тоді як за аналогічний період минулого року вони зросли на 17,7% (+213,3 млрд грн)», — коментує Гетманцев.

Причини таких тенденцій

Ставки за депозитами у 2024 році поступово скорчуються, тоді як у літку 2023 року вони були на максимумі. Ставка за новими депозитами у гривні з початку року скоротилась до 8,5% для бізнесу і 10,6% для населення (у серпні 2023 відповідно 13,4% і 12,2%). Водночас, валютні очікування погіршились. За 8 місяців з початку року за офіційним курсом гривня ослабла проти американського долара на 7,8% (тоді як у 2023 році за цей же період офіційний курс був зафіксований).

«Впевнений, Нацбанк також бачить ці тенденції. Звідси обережна політика щодо облікової ставки, цикл зниження якої було припинено з кінця липня на тлі підвищення інфляції. Хоча так, розуміємо, що це негативно впливатиме на відновлення кредитування», — зазначає нардеп.

На його думку, збільшення міжнародних резервів за підсумками серпня, стабілізація ситуації на валютному ринку і валютних очікувань мають позитивно вплинути на приріст банківських вкладів у гривні у найближчі місяці.

Нагадаємо, середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення у серпні 2024 року становили 10,6% річних, що на 0,1 в.п. нижче, ніж місяць тому. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,1%.

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