Який дохід за депозитами пропонують банки в гривні та в доларах — Finance.ua
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Який дохід за депозитами пропонують банки в гривні та в доларах

Кредит&Депозит
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Який дохід за депозитами пропонують банки в гривні та в доларах
Який дохід за депозитами пропонують банки в гривні та в доларах
Середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення у серпні 2024 року становили 10,6% річних, що на 0,1 в.п. нижче, ніж місяць тому.
Про це повідомляється в даних НБУ.
Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,1%.
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Депозитний портфель банків для населення зріс за серпень на 0,8% до 1,147 трлн гривень і перевищує рівень початку року (1,078 трлн гривень).
Який дохід за депозитами пропонують банки в гривні та в доларах
Облікова ставка НБУ та ставки за депозитами
З липня минулого року НБУ поступово знижував облікову ставку (з 25% до 13%), а слідом за цим знижувалися й ставки за кредитами та депозитами для бізнесу та населення.
Як зазначають в НБУ, ставки за строковими гривневими депозитами та державними облігаціями (ОВДП), попри зниження, й надалі забезпечують захист від інфляційного знецінення, тобто залишаються вищими за поточний та прогнозний рівень інфляції. Ставки за ОВДП коливаються від 12,5% до 17%.
Який дохід за депозитами пропонують банки в гривні та в доларах
За прогнозом НБУ споживчі ціни у 2024 році зростуть на 8,5%, але вже наступного року інфляція сповільниться до 6,6%, а надалі — до цілі 5%.
Водночас готівковий курс долара за рік зріс на 9,6% з 37,8 грн/долар у серпні минулого року до 41,4 грн/долар в серпні поточного року. Таким чином, купівля валюти була так само вигідна, як і розміщення грошей на депозит. Наступного року курс долара може зрости ще приблизно на 10% до 45 гривень. Такі цифри закладають у свої розрахунки уряд та МВФ.

Найбільш привабливі депозити вересня 2024 року

За матеріалами:
РБК-Україна
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