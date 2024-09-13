Великі банки призупинили зниження ставок — Finance.ua

Великі банки призупинили зниження ставок Вчора 15:04 — Кредит&Депозит

Великі банки призупинили зниження ставок

Зміни за гривневими ставками у великих банках станом на першу декаду вересня практично не відбувалися. Порівнюючи з двома тижнями раніше, в учасників депозитного огляду спостерігалося зниження за всіма строковими депозитами, проте воно було незначним.

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Так, дохідність річних вкладів та вкладів на 3 міс. скоротилася на мізерні 0,01 в.п., піврічні — зменшилися на 0,03 в.п., а річні — на 0,06 в.п. Які умови зараз пропонують у нацвалюті та ВКВ фінустанови з депозитними портфелями фізосіб від 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Водночас, якщо порівняти рівень ставок на початку року, то найбільше знизилася дохідність найкоротших вкладів на 3 місяці — на 2,08 в.п. Зниження за вкладами на 9 місяців було на другому місці (-1,81 в.п.). Ставки за піврічними вкладами скоротилися на 1,5 в.п., і найменшими темпами «худла» дохідність річних вкладів (-1,33 в.п.). Наразі середні ставки банків-учасників депозитного огляду становлять 12,91% річних на піврічні вклади, 12,78% річних — на річні, 12,21% річних — на 9-місячні, 11,54% річних — на 3-місячні вклади.

Проте станом на 4 вересня обсяг депозитів у банках продовжував зростати, пише економіст Богдан Данилишин. Вони зросли на 19%, або на 405,91 млрд грн р/р. Примітно, що населення несло до банків гроші менш активно, ніж бізнес: депозитний портфель корпоративного сектору збільшувався швидше (на 21,2%), ніж заощадження населення (на 17,7%).

Водночас станом на 1 серпня, за даними НБУ, банки тримали 1,289 трлн грн грошей населення, що на 6,47 млрд грн менше, ніж попереднього місяця. Найбільше грошей в липні клієнти принесли до Універсал Банку, найбільше забрали з Приватбанку.

Що буде далі зі ставками

19 вересня відбудеться засідання комітету з монетарної політики НБУ. Більшість банкірів не очікують на зниження облікової ставки, а тому не прогнозують суттєвих змін щодо дохідності гривневих вкладів до кінця вересня. Зокрема, таку думку підтвердили «Мінфіну» начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку Руслан Левчин, начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов, та керівник із питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку Сергій Анніков.

За прогнозом директора департаменту роздрібного бізнесу банку Глобус Дмитра Замотаєва, середні ставки за вкладами на 3 та 6 міс. залишаться на рівні 10%, дохідність вкладів терміном 9−12 міс. складе 11−12% річних, а найприбутковішими, як і протягом останніх 2−3 міс., будуть вклади тривалістю від 1 року до 2,5 років — середня дохідність за ними складе 13% річних (однак максимальні ставки сягнуть 15% річних).

Банкір додає, що тренд переорієнтації банків на довші вклади з поступовим скороченням дохідності коротких вкладів триватиме протягом осені, а середні ставки за 3−6-місячними депозитами поступово можуть знизитися на 1−1,5 в.п. — до 8,5% річних.

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