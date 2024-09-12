НБУ затвердив Засади грошово-кредитної політики: що буде з цінами та курсом долара — Finance.ua

НБУ затвердив Засади грошово-кредитної політики: що буде з цінами та курсом долара Вчора 16:03 — Валюта

НБУ затвердив Засади грошово-кредитної політики: що буде з цінами та курсом долара

Рада Національного банку України ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу. Документ враховує положення Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зберігайте та примножуйте свої кошти з надійними депозитами. Зручний каталог пропозицій на Finance.ua

Режим гнучкого інфляційного таргетування для підтримання цінової стабільності

Де-факто НБУ вже перейшов до такого режиму в першому півріччі 2024 року, зокрема заявив про наміри зберегти помірні темпи інфляції у 2024 році та повернути її до цілі 5% у найближчі роки. Цьому передував успішний перехід до керованої гнучкості курсу та посилення ролі облікової ставки завдяки зниженню рівня економічної невизначеності, модернізації операційного дизайну процентної політики та іншим заходам НБУ.

Відтепер Основними засадами офіційно визначено, що монетарна політика НБУ спрямовується на приведення інфляції до цілі 5% на належному горизонті політики, який не перевищуватиме три роки.

Читайте також Голова НБУ розповів, що зараз відбувається з банківською системою України

Відповідний формат вирізнятиме поточний режим від повноцінного інфляційного таргетування, який діяв до повномасштабного вторгнення, коли горизонт повернення інфляції до цілі становив 9−18 місяців. НБУ має намір використовувати гнучке інфляційне таргетування до нормалізації функціонування економіки та відновлення повноцінного формату інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом.

Забезпечення цінової стабільності

Продовжиться робота зі збільшення дієвості каналів монетарної трансмісії для посилення ролі облікової ставки як інструменту монетарної політики. Для цього НБУ сприятиме зниженню економічної невизначеності, збереженню довіри до гривневих інструментів, а також калібруватиме параметри операційного дизайну процентної політики та поступово пом’якшуватиме валютні обмеження відповідно до принципів Стратегії.

Читайте також Що буде з курсом гривні до долара: голова НБУ прокоментував результати переговорів з МВФ

НБУ і надалі дотримуватиметься принципів керованої гнучкості обмінного курсу як перехідного режиму на шляху повернення до плаваючого курсоутворення. Важливим завданням НБУ залишатиметься збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку, а також підтримання двосторонніх коливань обмінного курсу.

Крім того, НБУ сприятиме збереженню реальних процентних ставок за строковими гривневими інструментами, зокрема депозитами, на достатньо високому рівні для забезпечення захисту гривневих доходів населення від інфляції.

Відновлення економіки та економічної політики уряду

Основним внеском НБУ у стійке економічне зростання та активізацію кредитування залишатиметься збереження монетарної стабільності та зниження рівня економічної невизначеності. Це і надалі досягатиметься шляхом збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку та формування середовища з низькою та стабільною інфляцією, а також підтримання стійкості банківської системи.

Крім того, важливе значення матиме затверджена Стратегія з розвитку кредитування. Вона спрямовується на підтримання кредитного попиту та відповідного фокусування кредитної пропозиції за пріоритетними для країни напрямами для забезпечення стійкого відновлення конкурентоспроможної економіки.

Читайте також Нацбанк пом’якшив валютні обмеження для бізнесу

НБУ та уряд підтримуватимуть тісну взаємодію для сприяння залученню зовнішнього фінансування та запровадження реформ в Україні. Керуючись євроінтеграційними прагненнями, НБУ докладатиме максимальних зусиль для виконання критеріїв приєднання до ЄС у сфері монетарної політики.

Також НБУ і надалі сприятиме виконанню цілей, критеріїв та заходів, передбачених співпрацею з МВФ, іншими міжнародними фінансовими організаціями та інституціями ЄС.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.