Що буде з курсом гривні до долара: голова НБУ прокоментував результати переговорів з МВФ — Finance.ua

Що буде з курсом гривні до долара: голова НБУ прокоментував результати переговорів з МВФ
Україна досягнула угоди на рівні персоналу щодо п’ятого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ. Після переговорів з МВФ Національний банк України буде рухатися до більшої гнучкості курсу гривні до долара.
Про це написав голова НБУ Андрій Пишний на сторінці у Facebook за результатами місії.
«Обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків та допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх та зовнішніх змін», — зазначив Пишний.
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Він наголосив, що політика НБУ у поєднанні з керованою гнучкістю і надалі запобігатиме надмірним коливанням та втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями.
«Також рухаємося в напрямі валютної лібералізації відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування», — додав очільник Нацбанку.
Нагадаємо, ситуація на валютному ринку в серпні була контрольованою, а курсові коливання — помірними та двосторонніми. Обсяг чистого продажу валюти НБУ знизився завдяки зменшенню попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків.
Національний банк України з 10 вересня 2024 року вніс зміни до діючих валютних обмежень.
Попит на валюту в Україні в серпні 2024 року знизився. У результати зміна курсу долара за останній місяць була мінімальна.
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