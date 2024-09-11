МВФ та Україна домовилися про черговий транш на $1,1 млрд — Finance.ua

МВФ та Україна домовилися про черговий транш на $1,1 млрд Вчора 10:00 — Казна та Політика

МВФ та Україна домовилися про черговий транш на $1,1 млрд

Міжнародний валютний фонд та Україна досягли попередньої домовленості щодо п’ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF. У результаті Київ може отримати черговий транш розміром близько 1,1 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Представники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA). Відповідну домовленість має схвалити Рада директорів МВФ, яка розгляне її найближчими тижнями. Після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом 834,8 млн СПЗ (близько 1,1 млрд дол. США в еквіваленті)», — сказано в повідомленні.

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Місія Міжнародного валютного фонду щодо п’ятого перегляду програми «Механізм розширеного фінансування» (The Extended Fund Facility, EFF) з Україною працювала в Києві з 4 до 10 вересня 2024 року.

«Незважаючи на війну, показники виконання програми залишаються високими: всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня були виконані, як і структурний маяк, передбачений для цього перегляду», — йдеться в заяві керівника місії МВФ в Україні Гевіна Грея.

«Ми досягли домовленостей щодо параметрів політики і реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності в умовах триваючої війни, на наступний період програми. Важливими залишаються ефективна взаємодія фіскальної та монетарної влади. Подальше виважене урядування має забезпечити належну основу для економічного зростання й надалі», — зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.

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У МВФ підкреслили, що вміла політика української влади, висока адаптивність населення та бізнесу, а також стійке зовнішнє фінансування дали змогу підтримати макроекономічну та фінансову стабільність. Реальний ВВП у І кварталі 2024 року зріс на 6,5% р/р, а міжнародні резерви були достатніми — на рівні 42,3 млрд дол. США станом на 1 вересня.

За прогнозом Фонду, у другому півріччі 2024 року економічне зростання в Україні сповільниться через наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру, вплив війни на ринок праці та рівень очікувань ділової активності. Прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2024 року — на рівні 3%, а інфляції — до 9%. Вирішення проблеми дефіциту електроенергії напередодні зими є критично важливим і вимагає скоординованих зусиль, у тому числі за участю міжнародних партнерів.

Економічне зростання у 2025 році прогнозується Фондом на рівні 2,5−3,5%. Водночас ризики прогнозу є надзвичайно високими.

МВФ також відзначив стабільність і ліквідність фінансового сектору та швидкі темпи реформування, попри труднощі воєнного стану. Для збереження фінансової стабільності та підвищення готовності до потенційних потрясінь пріоритетним є зміцнення системи санації банків, планування на випадок непередбачених обставин та управління банками.

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Можливості для подальшого пом’якшення монетарної політики до кінця року зменшилися через ризики зростання інфляції, однак політика НБУ є адекватною та узгодженою з досягненням інфляційної цілі в середньостроковій перспективі. Обмінний курс має і надалі виконувати функцію поглинача шоків та пристосовуватися до фундаментальних ринкових чинників, сприяючи збереженню зовнішньої стабільності.

Належна монетарна політика у поєднанні з режимом керованої гнучкості курсу має допомогти запобігти надмірним курсовим коливанням та розбалансуванню курсових та інфляційних очікувань. Також важливо зберігати виважений та поетапний підхід до пом’якшення валютних обмежень відповідно до затвердженої Стратегії та узгоджувати його із загальним комплексом заходів економічної політики.

Своєчасна та передбачувана зовнішня фінансова підтримка на умовах, що відповідають борговій стійкості, залишається необхідною для підтримання економічної стабільності. Водночас у державному бюджеті на 2025 рік мають бути враховані фінансові обмеження та потреба в забезпеченні боргової стійкості. Також критично важливими є рішучі зусилля з мобілізації внутрішніх доходів.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram додав , що Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд нашої програми EFF на 15,6 млрд доларів.

«Всі кількісні критерії та структурні маяки на кінець червня були виконані. Ці домовленості демонструють, що Україна продовжує важливі реформи, і міжнародні партнери підтримують нас на цьому шляху. Очікуємо затвердження цієї угоди Виконавчою радою МВФ. Після цього Україна отримає 1,1 млрд доларів. Це була перша місія МВФ, яка повноцінно працювала в Києві під час повномасштабного вторгнення. Кошти партнерів допомагають нашому Уряду фінансувати всі не військові видатки бюджету. Це дозволяє направляти наші внутрішні ресурси на обороноздатність країни», — зазначив Шмигаль.

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