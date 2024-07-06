МВФ погіршив прогноз зростання економіки України — Finance.ua

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МВФ погіршив прогноз зростання економіки України

Казна та Політика
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МВФ погіршив прогноз зростання економіки України
МВФ погіршив прогноз зростання економіки України, Фото: Getty Images
Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 та 2025 роки через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Про це йдеться у Меморандумі МВФ.
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МВФ очікує, що ВВП України зросте 2024 року на 2,5−3,5%. У березні фонд прогнозував зростання на 3−4%. Прогноз на 2025 рік погіршено до 5% порівняно з 5,5%.
Як зазначається в Меморандумі, у першому кварталі 2024 року економіка України виявилася стійкішою, ніж очікувалося, зі стійкими показниками зростання, дефляцією, що триває, і збереженням адекватних резервів.
«Очікується, що відновлення сповільниться, особливо з урахуванням атак на енергетичну інфраструктуру України, а перспективи схильні до високих ризиків через виключно високу невизначеність, пов’язану з війною. Пильність щодо цих ризиків необхідна для забезпечення своєчасного реагування у разі матеріалізації шоків», — заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва.
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У Меморандумі йдеться, що перспективи на частину 2024 року, що залишилася, і на 2025 рік погіршилися, в основному через руйнівні атаки на українську енергетичну інфраструктуру і невизначеність щодо тривалості війни Росії проти України.
«Ризики погіршення ситуації залишаються виключно високими через невизначеність, пов’язану з війною, потенційні шоки витрат і фінансування, а також соціальні наслідки політики, яка може знадобитися, якщо шоки матеріалізуються», — йдеться в документі.
Нагадаємо, за даними Держстату, зростання ВВП України за 2023 рік склало 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році. У першому кварталі 2024 року зростання несподівано прискорилося до 6,5%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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