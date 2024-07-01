МВФ дозволив Укрпошті мати свій банк — Finance.ua

МВФ дозволив Укрпошті мати свій банк Сьогодні 17:40 — Фондовий ринок

МВФ дозволив Укрпошті мати свій банк

Українська влада взяла на себе зобов’язання перед МВФ до кінця липня 2024 року підготувати законопроєкт про нову спеціалізовану та обмежену банківську діяльність на базі наявної поштової інфраструктури. Таким чином, «Укрпошта» зможе надавати фінпослуги, найперше в районах, які відчувають вплив війни.

Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну і фінансову політику, текст якого оприлюднено на сайті МВФ.

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«Підготовка до кінця липня 2024 року проєкту закону про нову спеціалізовану та обмежену банківську ліцензовану діяльність, яка спрямована на швидке розв’язання проблем фінансової доступності, які зростають, використовуючи наявні інфраструктури, такої як поштова мережа. Ці спеціалізовані банки підпадають під дію Закону про банки та банківську діяльність. Вони братимуть участь в українській схемі страхування депозитів і матимуть суворі умови лімітів, що накладаються на операції з кредитування та фінансування», — сказано в тексті стосовно зобов’язань української влади.

Про плани отримати банківську ліцензію керівництво «Укрпошти» заявляло вже декілька років. У травні 2020 року Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект, який дозволив би «Укрпошті» надавати банківські послуги. У той же час у НБУ виступили категорично проти такої ініціативи.

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У грудні 2020 року керівник оператора Ігор Смілянський заявив, що компанія розглядає питання про покупку банку, і про плани «Укрпошти» вийти на друге місце в Україні за кількістю платіжних карт.

За останні роки Укрпошта намагалася придбати акції трьох українських банків. Однак Національний банк не дозволив цього зробити.

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