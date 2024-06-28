НБУ відкликав банківську ліцензію у Альпарі Банку — Finance.ua
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НБУ відкликав банківську ліцензію у Альпарі Банку

Фондовий ринок
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НБУ відкликав банківську ліцензію у Альпарі Банку
НБУ відкликав банківську ліцензію у Альпарі Банку
Національний банк України відкликав банківську ліцензію в АТ «Альпарі Банк» та виключив відомості про установу із Державного реєстру банків.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Відповідне рішення № 235-рш Правління Національного банку ухвалило 27 червня 2024 року.
12 грудня 2023 року єдиний акціонер АТ «Альпарі Банк» ухвалив рішення про припинення здійснення цим банком банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 14 травня 2024 року банк завершив здійснення банківської діяльності.
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АТ «Альпарі Банк» — дев’ятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.
Раніше Національний банк у межах цієї процедури вже відкликав банківські ліцензії в ПАТ «Вернум Банк», ПАТ «БМ Банк», ПАТ «ДіВі Банк», ПАТ «КБ «Фінансовий партнер», ПАТ «Апекс-Банк», ПАТ «Промислово-фінансовий банк», ПАТ «Кредит Оптима Банк» та ПАТ «Розрахунковий центр».

Довідка Finance.ua:

  • у лютому цього року єдиний акціонер АТ «Альпарі Банк» прийняв рішення № 6/2023 припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердити відповідний план припинення;
  • 100% акцій банку належать громадянину України Бахтарі Хедаятоллах, який проживає в ОАЄ;
  • банк опинився серед 7 збиткових банків за підсумками 2023 року на останньому місці — 6,06 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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