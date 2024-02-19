Альпарі Банк вирішив піти з банківського ринку — Finance.ua

Альпарі Банк вирішив піти з банківського ринку Сьогодні 10:14 — Фондовий ринок

Альпарі Банк вирішив піти з банківського ринку

Єдиний акціонер АТ «Альпарі Банк» прийняв рішення № 6/2023 припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердити відповідний план припинення.

Про це пише FinClub.

100% акцій банку належать громадянину України Бахтарі Хедаятоллах, який проживає в ОАЄ.

Рішення єдиного власника банку від 12 грудня 2023 року про припинення банківської діяльності було схвалено Національним банком 28 грудня 2023 року, коли «План припинення здійснення банківської діяльності АТ «Альпарі Банк» був погоджений рішенням НБУ № 495-рш.

Цей план означає, що Альпарі Банк відмовляється від банківської ліцензії, але продовжить існувати як юридична особа. Закон дозволяє їй стати небанківською фінансовою установою.

План припинення банку має завершитися 15 травня 2024 року.

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Альпарі Банк це найменший банк країни із чистими активами в 193,4 млн грн (0,0066% активів системи станом на 1 січня 2024 року). Майже всі кошти вкладені в депсертифікати НБУ — 160,2 млн грн.

Це його власні кошти, оскільки власний капітал банку — 183,7 млн грн. Зобов’язань банк мав лише на 9,7 млн грн, зокрема 5 млн грн субординованого боргу та 1,08 млн грн коштів клієнтів.

Банк опинився серед 7 збиткових банків за підсумками 2023 року на останньому місці - 6,06 млн грн.

Зараз Альпарі Банк скорочує залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню, від необмеженого кола осіб та скорочує надання коштів та банківських металів у кредит за рахунок залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від власного імені, на власних умовах та на власний ризик (крім здійснення операцій з придбання депозитних сертифікатів НБУ).

«Оскільки наша банківська установа знаходиться в процедурі припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, надання банківських послуг на даний час обмежене. Існуючі рахунки поступово закриваються, нові рахунки будь яким клієнтам не відкриваються», — йдеться у заяві банку.

Установа не має філіальної мережі - лише центральний офіс в Києві.

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