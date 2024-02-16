Нацбанк пропонує змінити правила інкасації та перевезення валютних цінностей — Finance.ua

Нацбанк пропонує змінити правила інкасації та перевезення валютних цінностей Сьогодні 11:12 — Казна та Політика

Нацбанк пропонує змінити правила інкасації та перевезення валютних цінностей

Національний банк України пропонує запровадити зміни щодо організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Це пов’язано з необхідністю приведення окремих вимог до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків у відповідність до норм Закону України „Про Національний банк України“, що набрали чинності з 1 січня 2024 року», — пояснили в Нацбанку.

Зокрема, у зв’язку з цим передбачається:

уточнити визначення окремих термінів;

врегулювати деякі питання, пов’язані із запровадженням використання гуртової тари для перевезення готівки (на палетах з коробками для банкнот, монет);

уточнити вимоги до порядку зберігання цінностей, які інкасатори банку та юридичної особи, що здійснює інкасацію кошів, можуть зберігати в сейфі нічного зберігання цінностей;

установити вимоги щодо облаштування панцерованого оперативного автотранспорту банків, здатного забезпечити перевезення гуртових партій готівки (на палетах);

уточнити вимоги щодо заповнення супровідного касового ордера до сумки з цінностями, у разі відсутності у ній іноземної валюти;

встановити для локацій банків, на яких здійснюється оброблення готівки на обладнанні для автоматизованого оброблення готівки [сортування за категоріями (придатні та зношені), виявлення сумнівних банкнот], вимоги щодо наявності боксу інкасації або спеціально відгородженої та обладнаної території, на якій здійснюється завантаження та розвантаження готівки до/з оперативного автотранспорту.

Нагадаємо, Національний банк України пропонує оновити порядок організації касової роботи та захисту приміщень фінансових установ. Регулятор пропонує облаштувати системами технологічного відеоконтролю приміщення фінансових установ, де здійснюються касові операції.

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