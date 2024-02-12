Нацбанк пропонує зобов’язати банки встановити відеоспостереження за роботою кас — Finance.ua

Нацбанк пропонує зобов’язати банки встановити відеоспостереження за роботою кас Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

Нацбанк пропонує зобов’язати банки встановити відеоспостереження за роботою кас

Національний банк України пропонує оновити порядок організації касової роботи та захисту приміщень фінансових установ.

Регулятор виніс для громадського обговорення відповідну пропозицію, повідомляє пресслужба НБУ.

Що пропонує Нацбанк

Регулятор пропонує облаштувати системами технологічного відеоконтролю приміщення фінансових установ, де здійснюються касові операції.

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Йдеться про банки та юридичні особи, що отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки.

Для чого це необхідно

Це дасть можливість підвищити якість як внутрішнього контролю з боку банків та юридичних осіб, так і контролю з боку Національного банку за проведенням касової роботи, а також під час здійснення перевірок банків стосовно дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Для цього передбачається:

встановити заборону на виконання касових операцій у разі недотримання вимог облаштування системами технологічного відеоконтролю;

визначити вимоги до облаштування приміщень системами технологічного відеоконтролю;

врегулювати питання щодо порядку надання інспекційній групі Національного банку відеоматеріалів з систем технологічного відеоконтролю в разі їх упровадження.

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В Нацбанку повідомили, що передбачатиметься певний перехідний період, щоб надати можливість банкам та юридичним особам належним чином підготуватися до виконання зазначених вимог.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 5 138 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 198. Найбільше відділень у державному Ощадбанку — 1 182, який у 2023 році повернув собі лідерство за кількістю відділень. Крім того, 600 відділень банку є тимчасово призупиненими. Державний ПриватБанк перебуває на другому місці - 1 132 відділення.

За 11 місяців 2023, за даними Національного банку України, банки в Україні заробили 130,5 млрд грн. Кількість банків скоротилась, натомість їх прибутки зросли вдвічі порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення у 2021. Лише 4 банки з 63 отримали збитки.

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