Кількість банків в Україні скоротилась, але їхні прибутки зросли вдвічі (інфографіка) — Finance.ua

Кількість банків в Україні скоротилась, але їхні прибутки зросли вдвічі (інфографіка) Сьогодні 11:02 — Фондовий ринок

Кількість банків в Україні скоротилась, але їхні прибутки зросли вдвічі (інфографіка)

За 11 місяців 2023, за даними Національного банку України, банки в Україні заробили 130,5 млрд грн. Кількість банків скоротилась, натомість їх прибутки зросли вдвічі порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення у 2021. Лише 4 банки з 63 отримали збитки.

Про це повідомляє Опендатабот.

87% від загального прибутку або ж 112,95 млрд грн припадає на топ-10 банків.

Наразі до рейтингу входять 4 державні банки, 4 — з іноземним капіталом та 2 — з приватним.

Інфографіка: Опендатабот

Державні банки

На 5 державних банків припадає 61,5% загального прибутку. З них 41,7% або 54,46 млрд грн заробив ПриватБанк — він стабільно утримує лідерство. Заробітки Привату зросли удвічі до відповідного періоду до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Інфографіка: Опендатабот

Іноземні банки

Наразі в Україні працюють 14 банків з іноземним капіталом. Загалом вони отримали 32,8 млрд грн прибутку за 11 місяців 2023. Для порівняння, це в 1,6 рази більше, ніж за відповідний період 2021 року.

Незмінним лідером цієї групи залишається Райффайзен: 7,43 млрд грн за 11 місяців 2023. А найбільший приріст прибутку до 2021 року у «Дойче банк», аж у 10 разів: з 18,98 млн грн у 2021 до 183,23 млн грн торік.

Інфографіка: Опендатабот

Приватний капітал

17,47 млрд грн заробили банки з приватним капіталом за 11 місяців 2023. Це у 1,5 рази більше, аніж прибутки цієї групи у 2021.

2/3 від сукупного прибутку цієї групи припадає на 2 банки: ПУМБ, який є лідером групи — 6,69 млрд грн, та Універсал банк ( monobank ) — 4,95 млрд грн.

Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, Національний банк України оприлюднив звіт про оцінку стійкості 20 банків у 2023 році. Додатковий капітал до 2026 року знадобиться трьом банкам: державному Укрексімбанку, приватним банкам МТБ та Правексу.

Більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому — високий запас міцності.

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