Яким трьом банкам знадобиться додатковий капітал (інфографіка) — Finance.ua
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Яким трьом банкам знадобиться додатковий капітал (інфографіка)

Фондовий ринок
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Яким трьом банкам знадобиться додатковий капітал (інфографіка)
Яким трьом банкам знадобиться додатковий капітал (інфографіка), cs
Національний банк України оприлюднив звіт про оцінку стійкості 20 банків у 2023 році. Додатковий капітал до 2026 року знадобиться трьом банкам: державному Укрексімбанку, приватним банкам МТБ та Правексу.
Про це повідомляє звіт НБУ.
Як зазначається у звіті, більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому — високий запас міцності.
Водночас у п’яти банків виявили потребу у додатковому капыталі. Це Укрексімбанк, МТБ, Правекс-банк, Укргазбанк та Сенс Банк. Останні два вже збільшили капітал до необхідного рівня.
Яким трьом банкам знадобиться додатковий капітал (інфографіка)
За даними НБУ, два з п’яти банків, які вже у грудні мали норматив достатності понад необхідний рівень, мають щонайменше утримувати капітал на встановленому для них цільовому рівні. Решта три мають забезпечити рівень достатності капіталу у два етапи:
  • до кінця вересня 2024 року — визначений з урахуванням граничного рівня 0%;
  • до кінця березня 2026 року — визначений з урахуванням граничних значень на нормативному рівні.

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Як зазначається у звіті, головною причиною виникнення потреби в капіталі для п’яти банків стала їхня значно нижча за середню для сектору операційна ефективність. Майже всі ці банки мали низьку процентну маржу та високе співвідношення операційних витрат і доходів.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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