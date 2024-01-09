Яким трьом банкам знадобиться додатковий капітал (інфографіка) — Finance.ua

Яким трьом банкам знадобиться додатковий капітал (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Фондовий ринок

Яким трьом банкам знадобиться додатковий капітал (інфографіка), cs

Національний банк України оприлюднив звіт про оцінку стійкості 20 банків у 2023 році. Додатковий капітал до 2026 року знадобиться трьом банкам: державному Укрексімбанку, приватним банкам МТБ та Правексу.

Про це повідомляє звіт НБУ

Як зазначається у звіті, більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому — високий запас міцності.

Водночас у п’яти банків виявили потребу у додатковому капыталі. Це Укрексімбанк, МТБ, Правекс-банк, Укргазбанк та Сенс Банк. Останні два вже збільшили капітал до необхідного рівня.

За даними НБУ, два з п’яти банків, які вже у грудні мали норматив достатності понад необхідний рівень, мають щонайменше утримувати капітал на встановленому для них цільовому рівні. Решта три мають забезпечити рівень достатності капіталу у два етапи:

до кінця вересня 2024 року — визначений з урахуванням граничного рівня 0%;

до кінця березня 2026 року — визначений з урахуванням граничних значень на нормативному рівні.

Як зазначається у звіті, головною причиною виникнення потреби в капіталі для п’яти банків стала їхня значно нижча за середню для сектору операційна ефективність. Майже всі ці банки мали низьку процентну маржу та високе співвідношення операційних витрат і доходів.

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