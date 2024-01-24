Чи повинен бути QR-код у фіскальному касовому чеку — Finance.ua

Чи повинен бути QR-код у фіскальному касовому чеку
Податківці Запорізької області розповіли, що QR-код у фіскальному касовому чеку зазначається у разі наявності в РРО відповідного програмного забезпечення.
Згідно з законодавством, фіскальний касовий чек на товари (послуги) має містити реквізити, зокрема QR-код, який містить у собі:
- код автентифікації повідомлення (МАС) цього чека,
- дату і час здійснення розрахункової операції,
- фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека,
- суму розрахункової операції,
- фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій/фіскальний номер програмного РРО.
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Зазначимо, що до 1 серпня 2021 року вимоги до форми і змісту розрахункових документів в частині, зокрема, відображення QR-коду не поширювалися на розрахункові документи, що створюються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО та які не перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності Наказом № 306.
До 1 серпня 2021 року РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО та які не перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності Наказом № 306, за наявності технічних можливостей мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) відповідно до ст. 12 Закону № 265 з метою забезпечення можливості виконання всіх вимог до форми і змісту розрахункових документів, відповідно до Наказу № 306.
Довідка Finance.ua:
- реєстратор розрахункових операцій (РРО) — термін в українському законодавстві, що визначає фіскальний касовий апарат як засіб державного контролю за обігом безготівкових і готівкових коштів, обліком товарів, реєстрацією наданих послуг та розрахунковими операціями;
- у статті Finance.ua ми детально розповіли про РРО — які є види, хто з підприємців і коли має його використовувати, і в чому переваги програмного РРО.
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