Чи повинен бути QR-код у фіскальному касовому чеку — Finance.ua

Чи повинен бути QR-код у фіскальному касовому чеку Сьогодні 21:36 — Особисті фінанси

Чи повинен бути QR-код у фіскальному касовому чеку

у разі наявності в РРО відповідного програмного забезпечення. Податківці Запорізької області розповіли , що QR-код у фіскальному касовому чеку зазначається

Згідно з законодавством, фіскальний касовий чек на товари (послуги) має містити реквізити, зокрема QR-код, який містить у собі:

код автентифікації повідомлення (МАС) цього чека,

дату і час здійснення розрахункової операції,

фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека,

суму розрахункової операції,

фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій/фіскальний номер програмного РРО.

Зазначимо, що до 1 серпня 2021 року вимоги до форми і змісту розрахункових документів в частині, зокрема, відображення QR-коду не поширювалися на розрахункові документи, що створюються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО та які не перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності Наказом № 306.

До 1 серпня 2021 року РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО та які не перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності Наказом № 306, за наявності технічних можливостей мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) відповідно до ст. 12 Закону № 265 з метою забезпечення можливості виконання всіх вимог до форми і змісту розрахункових документів, відповідно до Наказу № 306.

Довідка Finance.ua:

реєстратор розрахункових операцій (РРО) — термін в українському законодавстві, що визначає фіскальний касовий апарат як засіб державного контролю за обігом безготівкових і готівкових коштів, обліком товарів, реєстрацією наданих послуг та розрахунковими операціями;

у статті Finance.ua ми детально розповіли про РРО — які є види, хто з підприємців і коли має його використовувати, і в чому переваги програмного РРО.



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