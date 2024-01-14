Кількість відділень банків за рік скоротилася на 200: рейтинг на 1 січня — Finance.ua
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Кількість відділень банків за рік скоротилася на 200: рейтинг на 1 січня

Фондовий ринок
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Кількість відділень банків за рік скоротилася на 200: рейтинг на 1 січня
Кількість відділень банків за рік скоротилася на 200: рейтинг на 1 січня
Станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 5 138 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 198.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
Крім того, 869 відділень банків перебувають у статусі «тимчасово призупинених».

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За даними НБУ, в Україні залишилося 63 чинні банки. З початку року було закрито чотири, в яких було 150 відділень «Айбокс Банк» (69), Укрбудінвестбанк (50), «Форвард» (17) та «Конкорд» (10).
Станом на 1 січня 2024 року найбільше відділень у державному Ощадбанку — 1 182, який у 2023 році повернув собі лідерство за кількістю відділень. Крім того, 600 відділень банку є тимчасово призупиненими.

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Державний ПриватБанк перебуває на другому місці - 1 132 відділення. Банк минулого року призупинив роботу 78 відділень територіях, де робота банку є небезпечною через війну — обстріли ворожими силами чи тимчасову окупацію територій.
Далі з великим відривом йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк (332) та УкрСиббанк (223). Замикає п’ятірку приватний банк ПУМБ (221).
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Нагадаємо, станом на 1 січня 2023 року в Україні налічувалося 5 336 діючих структурних підрозділів банків. За 2022 рік їх кількість скоротилася на 1 349 (на 20,2%).
Рік тому найбільше відділень було у державному ПриватБанку — 1 210. Вперше в історії банк посів перше місце, хоч і зменшив їх кількість на 287 відділень. У державному Ощадбанку залишилося 1182 відділення (-420).
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За матеріалами:
РБК-Україна
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