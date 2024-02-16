Нацбанк пом’якшуватиме валютні обмеження, — голова НБУ — Finance.ua
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Нацбанк пом’якшуватиме валютні обмеження, — голова НБУ

Валюта
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Нацбанк пом’якшуватиме валютні обмеження, — голова НБУ
Нацбанк пом’якшуватиме валютні обмеження, — голова НБУ
В Україні наразі діють валютні обмеження як для фізичних осіб, так і для бізнесу. Голова правління НБУ Андрій Пишний розповів про передумови валютних послаблень у 2024 році.
МВФ очікує, що Нацбанк розробить стратегію валютної лібералізації та курсової гнучкості й погодить її з фондом, і така стратегія Нацбанком уже розроблена. Про це на конференції Європейської Бізнес Асоціації Global Outlook 14 лютого розповів голова правління НБУ Андрій Пишний.
«Ми перебуваємо в умовах невизначеності, тому ми не можемо закладати прогноз валютної лібералізації з конкретними датами, ми працюємо над створенням системних передумов, які дозволять реалізувати три етапи валютної лібералізації. Перейшовши на гнучкий курс, ми прибрали множинність курсів, зараз маємо два курси, і спред між ними скоротився до майже 2%», — зазначив Пишний.
За його словами, другий етап валютної лібералізації — це послаблення для торгівельного фінансування й обслуговування старих боргів бізнесу.
«Ми хочемо створити передумови, які полегшать умови роботи для кожного підприємства, але ми проти індивідуальних рішень. Маємо діяти з урахуванням обмеженості ресурсів, а це міжнародна допомога й експортна виручка. Експортна виручка, що не повертається в країну, за часи війни вдвічі зросла, і це проблема, про яку треба говорити. Ми бігаємо за схемами фіктивного імпорту, які знекровлюють золотовалютні резерви. Ми розуміємо, наскільки важливо дати бізнесу більше кисню. Ми хочемо рухатися за стратегією лібералізації, і ми будемо за нею рухатися», — зауважив голова правління НБУ.

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За його словами, перехід до гнучкого курсу в умовах війни — мегаскладний, але потрібний проєкт, щоб економіка абсорбувала і внутрішні, і зовнішні впливи.
«Ми відновимо курс на лібералізацію, коли ризики будуть керованими», — зазначив Андрій Пишний.
За матеріалами:
Фокус
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