ВВП збільшився у першому кварталі на 6,5% - Держстат — Finance.ua
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ВВП збільшився у першому кварталі на 6,5% - Держстат

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ВВП збільшився у першому кварталі на 6,5% - Держстат
ВВП збільшився у першому кварталі на 6,5% - Держстат
Реальний ВВП у першому кварталі 2024 року порівняно з першим кварталом минулого року збільшився на 6,5%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Порівняно з попереднім кварталом зростання реального ВВП склало 1,2%.
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У першому кварталі 2023 року реальний ВВП скоротився на 10,3%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. У другому кварталі ВВП зріс на 19,2%, у третьому — на 9,6, у четвертому — на 4,7.
Нагадаємо, зростання валового внутрішнього продукту в Україні в травні 2024 р. порівняно з травнем минулого року становило 3,7%. Це нижче за квітневий показник 2024 р., який становив 4,3%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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