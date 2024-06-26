ВВП збільшився у першому кварталі на 6,5% - Держстат — Finance.ua

ВВП збільшився у першому кварталі на 6,5% - Держстат Сьогодні 09:45

ВВП збільшився у першому кварталі на 6,5% - Держстат

Реальний ВВП у першому кварталі 2024 року порівняно з першим кварталом минулого року збільшився на 6,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Порівняно з попереднім кварталом зростання реального ВВП склало 1,2%.

У першому кварталі 2023 року реальний ВВП скоротився на 10,3%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. У другому кварталі ВВП зріс на 19,2%, у третьому — на 9,6, у четвертому — на 4,7.

Нагадаємо, зростання валового внутрішнього продукту в Україні в травні 2024 р. порівняно з травнем минулого року становило 3,7%. Це нижче за квітневий показник 2024 р., який становив 4,3%.

Економічна Правда За матеріалами:

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