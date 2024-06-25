Є великий ризик, що ВВП України у 2024 році зросте менше ніж на 3% - заступник голови НБУ — Finance.ua
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Є великий ризик, що ВВП України у 2024 році зросте менше ніж на 3% - заступник голови НБУ

Казна та Політика
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Є великий ризик, що ВВП України у 2024 році зросте менше ніж на 3% - заступник голови НБУ
Є великий ризик, що ВВП України у 2024 році зросте менше ніж на 3% - заступник голови НБУ
Є великий ризик, що ВВП України у 2024 році зросте менше ніж на 3%, як прогнозувалося раніше. Проте Нацбанк поки що залишив чинним прогноз зростання української економіки саме на 3%.
Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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«Мені здається, що переважають усе-таки ризики в бік погіршення нашого прогнозу, але частково вони нівелюються кращою ситуацією в перші п’ять місяців цього року порівняно з нашими попередніми оцінками», — сказав він на обговоренні макропрогнозів на 2024−2025 роки, організованому Центром економічної стратегії.
Ніколайчук додав, що до чинників, які визначатимуть економічну динаміку України поточного року, належать ситуація на фронті, захист українського бізнесу і населення від терористичних атак із боку рф, ситуація з енергетичним сектором, а також вплив мобілізації та загалом міграції на трудовий потенціал України.
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На думку заступника голови НБУ, інвестиції бізнесу, місцевих органів влади та держави в енергетику для безперебійної роботи певною мірою можуть дати короткостроковий поштовх для економічної активності цього року і певною мірою нівелювати ці обмеження з боку пропозиції.
Ніколайчук також наголосив, що дуже важливо знизити обмеження з боку пропозиції робочої сили, проводячи різноманітні заходи, які дадуть змогу залучати більше жінок до роботи, а також спробувати інші варіанти економічної політики, що розширюватимуть це обмеження.
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За підсумками 2023 року економіка України зросла на 5,3%. У квітні НБУ цього року погіршив прогноз зростання ВВП у 2024 році з 3,6% до 3%. Кабмін під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада 2023 року спрогнозував зростання економіки 2024 року на 4,6%.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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