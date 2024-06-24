В НБУ розповіли про проблему фрагментації економіки для України — Finance.ua

В НБУ розповіли про проблему фрагментації економіки для України Сьогодні 10:13

В НБУ розповіли про проблему фрагментації економіки для України

НБУ закликає міжнародних партнерів доєднуватися до санкційної політики України на тлі причин, що викликають фрагментацію та деглобалізацію світової економіки.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час восьмої щорічної дослідницької конференції центробанків України та Польщі 21 червня 2024-го.

«Нова реальність вже є, іншої не буде. Цілі, яких ми маємо досягти, не повинні змінюватися. Фрагментація та деглобалізація поглиблюються. Усі визнають, що фрагментація є фактом, але ніхто не визнає її причини», — сказав Пишний.

Андрій Пишний також сказав, що незалежність НБУ завжди була предметом дебатів в Україні, але через понад два роки війни стало зрозуміло, що це також ресурс, на якому можна будувати взаємодію з партнерами і формувати очікування.

Упродовж цього часу фінансовий сектор та економіка України пройшли шлях від виживання та адаптації до поступового відновлення.

«Єдине, що ми додали в наш мандат, це питання санкційної політики. І ми закликаємо наших партнерів робити те саме. Це особливо важливо, якщо врахувати, що саме спричинило фрагментацію», — зазначив голова НБУ.

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