Економічне зростання та інфляція: в НБУ сказали, чого чекати українцям цьогоріч — Finance.ua

Економічне зростання та інфляція: в НБУ сказали, чого чекати українцям цьогоріч Сьогодні 21:04 — Казна та Політика

Економічне зростання та інфляція: в НБУ сказали, чого чекати українцям цьогоріч

З економічного погляду 2024 рік відрізнятиметься від попереднього. Ще на початку минулого року прогнозувалося зростання економіки на рівні до 1%, але фактично було 5% зростання економіки.

Про це розповів економіст та член ради НБУ Василь Фурман у коментарі 24 Каналу, додавши, що є різні прогнози. Якщо розглядати прогноз Національного банку, то на початку року зростання економіки мало бути на рівні 3,6%.

Яка загальна ситуація в економіці

Наприкінці 2023 року Національний банк переглянув прогноз і говорив про зростання економіки на рівні близько 3%. Також варто взяти до уваги удари ворога по енергетичній та портовій інфраструктурі. Це одразу свідчить про мінус 0,6% зростання економіки.

«Нацбанк через півтора місяці оновлюватиме макропрогноз. Ми побачимо оновлені показники щодо інфляції. Наприклад, завдяки різним успішним діям Національного банку та уряду нам вдалося зберегти макроекономічну ситуацію таку, як торік. Інфляція на кінець 2023 року була близько 5%. На кінець квітня 2023-го вона складала 3,2%, і за прогнозами Національному банку України інфляція збільшиться у другому півріччі 2024-го, а на кінець року складатиме близько 8%. Потім „розвернеться“ та вже на кінець наступного року складатиме приблизно 5%», — підкреслив Василь Фурман.

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Щодо такого важливого показника, як золото-валютні резерви, тобто фінансової подушки української гривні, вони прогнозуються Національним банком на достатньо високому рівні. Якщо говоримо про 2024 рік, то це 42 мільярдів доларів, а на 2025 рік — 43 мільярди, тому ситуація непроста.

Також на ринку праці є дефіцит кадрів, що негативно впливає на економічне зростання.

Економічне зростання буде

Якщо говоримо про банківське кредитування, то у 2023 році банки дуже активно використовували програму 5−7-9 — державну програму підтримки бізнесу. Тепер банки самі готові розширювати кредитування.

«Наприклад в одних — це зростання кредитних портфелів, в інших — споживче, іпотечне, корпоративне кредитування, малий та середній бізнес, тобто банківська система працює надійно як минулого року, так і в цьому», — наголосив економіст.

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Якщо резюмувати, то війна негативно впливає на державу, бізнес, населення. Але за базовим сценарієм у нас буде економічне зростання, а макроекономічна валютна ситуація залишиться стабільною. У цьому важливу роль відіграє допомога міжнародних партнерів.

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