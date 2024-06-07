Що відбувається в економіці - НБУ — Finance.ua

Що відбувається в економіці - НБУ Сьогодні 09:04 — Казна та Політика

Що відбувається в економіці - НБУ

квітня-травня у свіжому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ Про економічні результатиу свіжому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ розповів регулятор у своєму звіті.

Інфляція

У квітні залишилася на рівні березня — 3,2% р/р. Цьому посприяли подальше падіння цін на сирі продукти харчування на тлі теплої погоди, а також стійкі інфляційні очікування. Натомість базова інфляція дещо пришвидшилася — до 4,4% р/р. Це зумовлено як здорожчанням імпорту через блокаду західних кордонів, так і зростанням витрат бізнесу, зокрема через дорожчу електроенергію. За оцінками НБУ в травні інфляція незначно пришвидшилася.

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Ділові очікування та споживчі настрої

В травні погіршилися, передусім через обмеження споживання електроенергії та її відключення.

Ринок праці

Відновлювався в травні дещо повільніше: зростання попиту на робочу силу сповільнилося, але пропозиція залишалася обмеженою. Це і далі тиснуло на заробітні плати в бік зростання, що, зі свого боку, стимулювало збільшення доходів домогосподарств.

Дефіцит зовнішньої торгівлі у квітні звузився. Це зумовлено скороченням витрат вимушених мігрантів за кордоном, а також відчутним зростанням експорту кукурудзи, незважаючи на регулярні обстріли портів.

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Міжнародні резерви

Залишалися на комфортному рівні - 42,4 млрд дол. США станом на кінець квітня та 39 млрд дол. США на кінець травня, попри зниження обсягів міжнародної допомоги у квітні-травні порівняно з березнем.

Дефіцит державного бюджету в травні стрімко розширився через значні видатки.

Він значною мірою був профінансований раніше накопиченими коштами, передусім за рахунок міжнародної допомоги. Водночас внутрішні запозичення також залишалися вагомим джерелом покриття бюджетних потреб. Основне джерело доходів бюджету — податкові надходження, виконання яких перевищує план.

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Ситуація на валютному ринку

Загалом була контрольованою завдяки інтервенціям НБУ, попри погіршення балансу попиту та пропозиції валюти. Останнє призвело до послаблення обмінного курсу гривні в травні. Водночас гривневі інструменти для заощаджень (депозити та ОВДП) і надалі користувалися попитом.

Довідка Finance.ua:

Українці похилого віку стають дедалі ціннішими на місцевому ринку праці. Через війну та міграцію виник дефіцит робочої сили, що робить їх привабливими для роботодавців.

Повномасштабна війна зробила українців пенсійного віку цінним активом ринку праці. Наклалося дві тенденції — зменшення працівників на ринку праці та старіння нації. Залучення літніх працівників — чи не обовʼязкова умова післявоєнного відновлення країни, дійшли висновку у Центрі Разумкова.

Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2024 року залишилося на рівні 3,2%. Це мінімальне значеннярічної інфляції із жовтня 2020 року (2,6%).Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).



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