Ринок праці змінився на користь пенсіонерів — Finance.ua

Ринок праці змінився на користь пенсіонерів Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Ринок праці змінився на користь пенсіонерів

Українці похилого віку стають дедалі ціннішими на місцевому ринку праці. Через війну та міграцію виник дефіцит робочої сили, що робить їх привабливими для роботодавців.

Про це повідомляє український Forbes

«Повномасштабна війна зробила українців пенсійного віку цінним активом ринку праці. Наклалося дві тенденції — зменшення працівників на ринку праці та старіння нації. Залучення літніх працівників — чи не обовʼязкова умова післявоєнного відновлення країни, дійшли висновку у Центрі Разумкова», — йдеться у матеріалі.

Отже, працівники віком 60−65 років залишаються на ринку праці, а багато з тих, хто до війни не працював і насолоджувався пенсією, тепер повернулися до роботи. Серед них часто зустрічаються пенсіонери у віці 75 років і старше.

Нагадаємо, за даними Work.ua в останні місяці додалося пропозицій роботи для людей з інвалідністю (+10%), пенсіонерів (+9%), студентів (+8%). Відчутно зросла кількість вакансій для ветеранів (+16%).

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У НБУ зазначають , що значна частина населення працевлаштована, а частка тих, хто не працює - суттєво скоротилася порівняно з початком повномасштабної війни. На початку 2024 року, за опитуваннями, підприємства надалі зазначали посилення дефіциту як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Для подолання цієї проблеми працедавці активніше намагаються залучати групи населення, які раніше були поза робочою силою: пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол. Проти аналогічного періоду минулого року середня пенсійна виплата збільшилась на 9,6% (+505 грн). Проте пенсіонери можуть стати першими жертвами гіперінфляції та бюджетної кризи, якщо держава не вдасться до ефективних заходів в економіці та соціальній політиці.

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