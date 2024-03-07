Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні перевищила довоєнний рівень — Finance.ua
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Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні перевищила довоєнний рівень

Особисті фінанси
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Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні перевищила довоєнний рівень
Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні перевищила довоєнний рівень
З початку 2024 року кількість нових вакансій зростала та навіть перевищила рівень 2021 року. Водночас кількість резюме суттєво менша за показники 2022−2023 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (березень 2024 року).
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«Це може свідчити про те, що бізнес значною мірою адаптувався до воєнних умов і потребує персоналу для подальшого відновлення активності. Натомість пропозиція робочої сили обмежена міграцією та мобілізацією», — йдеться в огляді.
Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні перевищила довоєнний рівень
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Також ймовірним є те, що шукачі роботи знайшли її або відмовились від пошуку через особисті обставини, зазначили в НБУ.
Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні перевищила довоєнний рівень
За опитуваннями, значна частина населення працевлаштована, а частка тих, хто не працює - суттєво скоротилася порівняно з початком повномасштабної війни. На початку 2024 року, за опитуваннями, підприємства надалі зазначали посилення дефіциту як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників.
Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні перевищила довоєнний рівень
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Для подолання цієї проблеми працедавці активніше намагаються залучати групи населення, які раніше були поза робочою силою. Так, за даними work.ua, кількість вакансій для ветеранів зросла в три рази між січнем 2022 та січнем 2024 року; пенсіонерів — у два рази, людей з інвалідністю — на 22%.
Натомість тривало зменшення кількості ІТ-фахівців: за даними DOU, у січні 2024 року їх кількість становила 81,8 тис., що на 12% менше, ніж у січні 2023 року, йдеться в огляді НБУ.
Нагадаємо, ха оцінками НБУ, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці становив 19,0% у 2023 році. НБУ прогнозує, що він впаде до 16,2% у 2024 році, до 13,9% у 2025 році та до 12,2% у 2026 році.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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