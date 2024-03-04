Огляд IT-ринку праці: кількість відгуків на вакансії та конкуренція зростають — Finance.ua

Огляд IT-ринку праці: кількість відгуків на вакансії та конкуренція зростають Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Огляд IT-ринку праці: кількість відгуків на вакансії та конкуренція зростають

У лютому середня кількість відгуків на ІТ-вакансії знову зросла. Також зросла конкуренція серед розробників у більшості популярних категорій.

Про це свідчать результати дослідження DOU.

Кількість вакансій

У лютому компанії опублікували на сайті 4512 вакансій. Це менше, ніж у січні, але водночас це більше, ніж у будь-який місяць торік. І на тисячу вакансій більше, ніж у лютому минулого року.

Загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua з січня 2022 по лютий 2024

Інфографіка: DOU

Позитивну динаміку зберегли тільки 9 категорій, з яких найпопулярніші — QA, SysAdmin, Embedded, iOS/macOS.

Інфографіка: DOU

В категорії Analyst кількість вакансій зросла за рік на 63%, в категорії Architect — удвічі (повернулась на рівень до повномасштабного вторгнення). З нетехнічних зростає Finance — на 87% за рік. Зниження спостерігається у C++ — на 36% за рік.

Позитивну динаміку зберегли менші міста: у Вінниці було 187 вакансій, Одеса — 145, Запоріжжя — 13.

У лютому зниження кількості вакансій торкнулося усіх категорій досвіду, але показник більший, ніж у будь-який місяць торік (крім категорії «без досвіду»).

У лютому, попри все, було дещо більше Front-end вакансій для найдосвідченіших. А для початківців було трохи більше можливостей в QA та HR.

Конкуренція

Середня кількість відгуків на вакансії знову зросла до рекордних 32,9 відгуку.

Інфографіка: DOU

Разом зі зниженням кількості вакансій у лютому посилилась і конкуренція серед кандидатів у 40 категоріях. Тільки у 12 вона незначно знизилась (серед них менеджмент — продакт і проджект, а також категорії роботи з даними — Big Data, Data Engineer та AI/ML).

Найпопулярніша категорія — знову QA з рекордними 116,2 відгуку, за нею Front-end — зі 108,8 відгуку.

Помітно зросла конкуренція серед розробників у більшості популярних категорій. Java — до 61,3 відгуку. .NET, iOS, Android — у середньому понад 40 відгуків.

Серед HR кількість відгуків дещо знизилась від 70,9 в листопаді до 52,8 нині.

Інфографіка: DOU

Інфографіка: DOU

Нагадаємо, Національний банк України опублікував звіт щодо експорту IT-послуг з України за січень 2024 року: він склав $508 млн, що на $103 млн менше, ніж у грудні 2023 року. У порівнянні із січнем 2023 року обсяг теж зменшився — на $20 млн.

Раніше в DOU повідомляли , що в 50 найбільших ІТ-компаніях загальна кількість спеціалістів у січні 2024 року становить 81 750 осіб. У минулому році кількість фахівців зменшилася на 10 656 людей, або на 11,5%.

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