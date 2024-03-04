Обсяг експорту ІТ-послуг впав до найнижчого рівня з початку 2022 року — Finance.ua

Обсяг експорту ІТ-послуг впав до найнижчого рівня з початку 2022 року Сьогодні 09:38

Обсяг експорту ІТ-послуг впав до найнижчого рівня з початку 2022 року

Національний банк України опублікував звіт щодо експорту IT-послуг з України за січень 2024 року: він склав $508 млн, що на $103 млн менше, ніж у грудні 2023 року. У порівнянні із січнем 2023 року обсяг теж зменшився — на $20 млн.

Наразі це найнижчий показник із початку 2022 року. Обсяг ІТ-експорту з України в січні 2022 року склав $639 млн.

Основними країнами-партнерами України залишаються США, Велика Британія, Мальта, Ізраїль та Кіпр.

Нагадуємо, що експорт українських IT-послуг у 2023 році склав $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році, коли він досяг рекордних $7,3 млрд.

Довідка Finance.ua:

як зазначають фахівці, ринок праці IT в лютому суттєво стабілізувався: кількість вакансій поступово збільшується, а кандидатів стає все менше;

за дослідженням dou, найменша конкуренція в нетехнічних категоріях — у SEO та маркетингу. У січні вона незначно збільшилася в категоріях HR, Office manager, Finance. У HR — до 56 відгуків, попри деяке зростання вакансій (+43).



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