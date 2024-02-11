У січні 2024 посилилася конкуренція в українській IT-сфері - DOU (інфографіка) — Finance.ua

У січні 2024 посилилася конкуренція в українській IT-сфері - DOU (інфографіка) Сьогодні 17:09 — Особисті фінанси

У січні 2024 посилилася конкуренція в українській IT-сфері - DOU (інфографіка), Фото: work.ua

У січні 2024 року на DOU опублікували 5057 вакансій, що на 1665 більше, ніж у грудні. Незважаючи на це, у 23 категоріях збільшилась конкуренція, особливо у Front-end — 110,7.

Про це повідомляє DOU.

Однією з причин є пожвавлення ринку після новорічних свят і акція для компаній з розміщення вакансій на сайті.

Інфографіка: DOU

Попри незначне зменшення середньої кількості відгуків (до 101) посилилася конкуренція у QA серед кандидатів із досвідом 1−3 роки.

Попри зростання кількості вакансій у січні, до рекордних 63 відгуків усіх кандидатів посилилася конкуренція серед проджект-менеджерів, крім тих, які мають більше 5 років досвіду.

Серед дизайнерів середня кількість відгуків була 44,8. Найбільш активними у січні стали початківці з числом у 132 відгуки на вакансію. У грудні - 18.

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Наразі найменша конкуренція в нетехнічних категоріях у SEO та маркетингу. У січні вона незначно збільшилася в категоріях HR, Office manager, Finance. У HR — до 56 відгуків, попри деяке зростання вакансій (+43).

Нагадаємо, кандидати з досвідом 7 і більше років могли претендувати на $5500 в середньому, тепер — це $5000. Кандидати з досвідом 5−7 років втратили лише 100 доларів порівняно з минулим роком, а ті, хто має за плечима 3−5 років — готові поступитись $500.

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