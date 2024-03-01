Більше вакансій, менше кандидатів: ринок праці IT подає ознаки життя — Finance.ua
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Більше вакансій, менше кандидатів: ринок праці IT подає ознаки життя

Особисті фінанси
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Більше вакансій, менше кандидатів: ринок праці IT подає ознаки життя
Більше вакансій, менше кандидатів: ринок праці IT подає ознаки життя
Ринок праці IT в лютому суттєво стабілізувався: кількість вакансій поступово збільшується, а кандидатів стає все менше.
Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Кількість кандидатів

На початку 2023 щотижня до пошуку на Djinni додавались в середньому тисяча кандидатів. Наприкінці літа і восени — максимум 450, а в деякі тижні був навіть мінус. За грудень загалом «відвалилось» майже 3,5 тисячі кандидатів, і попри те, що в січні півтори тисячі повернулись, негативна динаміка продовжується в лютому.
Зараз кандидатів у пошуку 89,5 тисяч. Рік тому було 75 тисяч. Найбільша кількість кандидатів була в кінці листопада — 92,7 тисячі.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni

Кількість вакансій

До серпня 2023 кількість вакансій була відносно стабільною: плюс мінус 100−200 вакансій на тиждень. Найбільше падіння відбулося в серпні: мінус 2,5 тисячі за місяць і потім ще мінус півтори тисячі в грудні, але це сезонне. Приріст в січні і лютому вже перевершив падіння в кінці року.
Зараз вакансій 7,2 тисячі, в кінці листопада було 6,9 тисяч. Але в лютому минулого року — 9,5 тисячі.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
Загалом же прямо зараз на Djinni 7500+ вакансій. Востаннє так багато було на початку серпня. 2100 з них для розробників, 1200 — для маркетологів.
Нагадаємо, аналітики Dou провели дослідження зарплат РМ, DevOps/SRE, HR, дизайнерів, аналітиків та інших ІТ-спеціалістів. Виявилось, що в другому півріччі 2023 року зросли зарплати Machine Learning / Deep Learning фахівців і збільшилась їхня кількість.
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