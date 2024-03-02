Скорочення кадрів: в українських ІТ-компаніях звільнили майже 11 тисяч спеціалістів за минулий рік — Finance.ua

Скорочення кадрів: в українських ІТ-компаніях звільнили майже 11 тисяч спеціалістів за минулий рік Сьогодні 14:12 — Фондовий ринок

Скорочення кадрів: в українських ІТ-компаніях звільнили майже 11 тисяч спеціалістів за минулий рік, Фото: 24tv.ua

У 50 найбільших ІТ-компаніях загальна кількість спеціалістів у січні 2024 року становить 81 750 осіб. У минулому році кількість фахівців зменшилася на 10 656 людей, або на 11,5%.

Про це йдеться у дослідженні компанії DOU.

У дослідженні зазначено, що головна причина скорочення кількості спеціалістів — легалізація за кордоном і звільнення тих, хто давно на бенчі.

Інфографіка: DOU

У якій галузі найбільший відплив кадрів

Протягом другого півріччя кількість зменшилась на 4600 осіб, або на 5,3%. У першу чергу, відтік кадрів фіксується серед технічних фахівців. Їхня кількість у топ-50 компаніях скоротилася на близько 3700 осіб за останні пів року. Технічні фахівці нині становлять 77% від загальної кількості людей у 50 найбільших компаніях.

Яка причина скорочення фахівців

Компанії повідомляють, що найпоширенішою причиною для змін в кількості фахівців у другому півріччі минулого року є легалізація релокованих спеціалістів, яка триває і досі. За даними дослідження, 11 компаній з 27 мають менше 5% фахівців на бенчі, ще у п’яти резерву немає.

Інфографіка: DOU

Поміж топ-50 найбільших ІТ-компаній переважають:

сервісні - наразі 54% (27 компаній);

продуктові — 36% (18 компаній);

гібридні — 10% (5 компаній).

У рейтингу з’явилися три нові компанії: SKELAR, Uklon і SPD Technology. Натомість вибули ISD, Boosta і TECHIIA Holding.

Інфографіка: DOU

Відтік фахівців з «великої п’ятірки» скоротився, однак досі продовжується. У цих компаніях у другому півріччі фахівців поменшало на 1800 осіб проти 3000 у першому. Однак всі компанії продовжують показувати негативну динаміку.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року обсяг експорту ІТ-послуг з України становив 564 млн доларів, що на 35 млн доларів більше, ніж у жовтні. Водночас за 11 місяців року експорт впав на 7,3%, до 6,1 млрд доларів, порівняно з аналогічним показником рік тому. Порівняно з показником за листопад 2022 року (580 млн доларів) обсяг ІТ-експорту минулого місяця зменшився на 16 млн доларів.

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