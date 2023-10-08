IT-ринок в Україні влітку зменшився, причина — світові тренди та війна — Finance.ua
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IT-ринок в Україні влітку зменшився, причина — світові тренди та війна

Особисті фінанси
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IT-ринок в Україні влітку зменшився, причина — світові тренди та війна
IT-ринок в Україні влітку зменшився, причина — світові тренди та війна
IT-ринок в Україні влітку 2023 року зменшився на 1,7% проти літа минулого року через світові тренди та війну.
Про це повідомив співзасновник та член ради директорів SoftServe Тарас Кицмей на конференції «Майбутнє українського експорту».
«Перше — це глобальні тренди. У світі в принципі вся ІТ-індустрія на сьогодні легенько „стагнує“, базуючись на інвесторах та з багатьох інших причин. І другий тренд — це складність завести нові замовлення в Україну, тому що в замовників є певне відчуття війни», — пояснив Кицмей.
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Голова SoftServe також зазначив, що від початку війни деякі замовники вийшли з ринку України через внутрішню політику, яка забороняє робити замовлення в країнах, де точиться війна. Проте український сервіс і якість послуг змусили деяких із них уже переглянути свої правила, додав він.
Співзасновник SoftServe додав, що менше проблем із замовленнями від іноземних стартапів, у яких внутрішні правила не такі жорсткі.
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«Якщо ми не порушимо цієї стабільності зараз, люди звикатимуть до війни. В Ізраїлі теж є постійна війна, і ніхто про це не говорить, і тим паче передають замовлення. Наші західні партнери звикнуть до війни, головне, щоб не погіршувалася (ситуація)», — наголосив Кицмей.
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