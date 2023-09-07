Скільки часу айтівці приділяють навчанню та що їх мотивує — дослідження — Finance.ua

Скільки часу айтівці приділяють навчанню та що їх мотивує — дослідження Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

До Дня знань GlobalLogic , одна з найбільших IT-компаній України, дослідила, скільки часу приділяють навчанню IT-інженери, які джерела навчання використовують та як повномасштабна війна вплинула на навчальний процес.

У проведеному опитуванні взяли участь майже 700 спеціалістів компанії з різним рівнем досвіду. А саме: 245 фахівців рівня Senior, 208 — Middle, 121 — Junior, 18 — Trainee та 49 керівників проєктів.

Скільки часу айтівці приділяють навчанню

Абсолютна більшість інженерів регулярно навчаються. Так, половина опитаних ІТ-спеціалістів витрачають на підвищення кваліфікації щонайменше три години на тиждень.

Яка мотивація навчатись

Найбільшою мотивацією є бажання саморозвитку — його відмітили 85% респондентів. Інші мотиви для навчання — підвищення рівня доходу, карʼєрний ріст, бажання залишатися затребуваним спеціалістом та навчання для потреб поточного проєкту.

Інструменти для навчання

Найчастіше айтівці звертаються до спеціалізованих статей, блогів та професійної літератури. Також більше половини ІТ-фахівців обирають навчальні курси на порталах (Coursera, UDEMY, Prometheus тощо) та відеоуроки на YouTube. Рідше українські інженери звертаються до ІТ-шкіл.

Майже половина опитаних отримали нові знання завдяки GlobalLogic Education — платформі, що сприяє професійному розвитку ІТ-спеціалістів та тих, хто планує зробити перший крок в ІТ. Інженери компанії мають доступ до десятків різноманітних тренінгів, щоб покращувати професійні навички.

З 2019 року група компаній інвестувала понад $6 млн в професійний розвиток та підвищення кваліфікації місцевих фахівців в регіоні Центральної та Східної Європи. Значна частина цих вкладень припадає на інженерні таланти саме в Україні.

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