Скільки часу айтівці приділяють навчанню та що їх мотивує — дослідження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки часу айтівці приділяють навчанню та що їх мотивує — дослідження

Особисті фінанси
89
До Дня знань GlobalLogic, одна з найбільших IT-компаній України, дослідила, скільки часу приділяють навчанню IT-інженери, які джерела навчання використовують та як повномасштабна війна вплинула на навчальний процес.
У проведеному опитуванні взяли участь майже 700 спеціалістів компанії з різним рівнем досвіду. А саме: 245 фахівців рівня Senior, 208 — Middle, 121 — Junior, 18 — Trainee та 49 керівників проєктів.
Скільки часу айтівці приділяють навчанню
Абсолютна більшість інженерів регулярно навчаються. Так, половина опитаних ІТ-спеціалістів витрачають на підвищення кваліфікації щонайменше три години на тиждень.
Скільки часу айтівці приділяють навчанню та що їх мотивує — дослідження
Яка мотивація навчатись
Найбільшою мотивацією є бажання саморозвитку — його відмітили 85% респондентів. Інші мотиви для навчання — підвищення рівня доходу, карʼєрний ріст, бажання залишатися затребуваним спеціалістом та навчання для потреб поточного проєкту.
Скільки часу айтівці приділяють навчанню та що їх мотивує — дослідження
Інструменти для навчання
Найчастіше айтівці звертаються до спеціалізованих статей, блогів та професійної літератури. Також більше половини ІТ-фахівців обирають навчальні курси на порталах (Coursera, UDEMY, Prometheus тощо) та відеоуроки на YouTube. Рідше українські інженери звертаються до ІТ-шкіл.
Майже половина опитаних отримали нові знання завдяки GlobalLogic Education — платформі, що сприяє професійному розвитку ІТ-спеціалістів та тих, хто планує зробити перший крок в ІТ. Інженери компанії мають доступ до десятків різноманітних тренінгів, щоб покращувати професійні навички.
Місце для вашої реклами
З 2019 року група компаній інвестувала понад $6 млн в професійний розвиток та підвищення кваліфікації місцевих фахівців в регіоні Центральної та Східної Європи. Значна частина цих вкладень припадає на інженерні таланти саме в Україні.
Скільки часу айтівці приділяють навчанню та що їх мотивує — дослідження
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.