Які зарплати та вимоги до айтівців у продуктових компаніях (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які зарплати та вимоги до айтівців у продуктових компаніях (інфографіка)

Особисті фінанси
139
Які зарплати та вимоги до айтівців у продуктових компаніях (інфографіка)
Які зарплати та вимоги до айтівців у продуктових компаніях (інфографіка)
Кількість фахівців майже в усіх найбільших аутсорсерах скорочується, в той час як вісім продуктових компаній з цього списку зростають.
Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.
Зазначається, що протягом останніх п’яти років частка фахівців, які працюють у продуктових компаніях, поступово зростала, а тих, хто працює в аутсорсі — зменшувалась. Повномасштабне вторгнення пришвидшило цей процес: за 1,5 року великої війни частка фахівців у продукті зросла з 36% до 40%, водночас з 2018-го по 2021 рік — з 32% до 36%.

Кількість айтівців у різних типах компаній, динаміка по роках

Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
Продуктові компанії в Україні найчастіше розташовані в Києві, Одесі та Дніпрі. 50% айтівців у Києві, 43% у Одесі та 40% у Дніпрі працюють саме в продуктових компаніях. Львів, Харків, Вінниця, Івано-Франківськ і більшість інших міст більше орієнтуються на аутсорсинг та аутстафінг. 68% айтівців у Львові працюють в аутсорсингу чи аутстафінгу і лише 27% — у продуктових компаніях, у Харкові — 63% та 31% відповідно.
Читайте також
Продуктові компанії в Україні найчастіше розвивають проєкти у сфері E-commerce (в них працюють 16% фахівців), Fintech (14%), GameDev і Gambling (по 10%).

Куди влаштуватись тяжче

Новачкам влаштуватися в продуктові компанії важче, ніж в аутсорсингові. В продукт частіше наймають фахівців, які вже мають певний досвід роботи, і рідше фахівців рівнів Intern і Junior.
42% розробників у продуктових компаніях мають понад п’ять років досвіду, а в аутсорсі — тільки 30%. Винятком є тестування: серед тестувальників, які працюють у продуктових компаніях, 40% мають досвід роботи до двох років — стільки ж, як і в інших ІТ-компаніях.
Читайте також
Найжорсткіші вимоги щодо досвіду продуктові компанії висувають нетехнічним фахівцям: 67% з них мають від трьох років досвіду, а 38% — тайтл Senior і вище. Аутсорсингові та аутстафінгові компанії частіше наймають нетехнічних фахівців з меншим досвідом: сеньйорів серед них близько 30%, а більш як три роки досвіду мають 60%.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
Проте, вимагаючи більше досвіду роботи за спеціальністю, продуктові компанії рідше висувають вимоги щодо хорошої англійської у фахівців технічних напрямів.

Задоволеність роботою

Продуктові компанії частіше за інших вимагають працювати в офісі, хоча на час війни послаблюють цю вимогу. Зараз 60% айтівців у продуктових компаніях працюють повністю віддалено, як і в інших компаніях (загалом 63% айтівців в Україні не бувають в офісі). Проте 19% фахівців з продуктових компаній відзначили, що в їхній компанії є певні вимоги щодо відвідування офісу. Аутсорсингові компанії рідше мають такі правила: про них сказали лише 8% співробітників.
Читайте також
Попри можливі незручності від відвідування офісу, фахівці в продуктових компаніях більше задоволені своєю роботою, ніж їхні колеги в аутсорсі чи аутстафі. Вони частіше вважають свою роботу цікавою чи дуже цікавою (59% проти 53% в аутсорсі та 50% в аутстафі) і рідше планують її змінити (57% не планують змінювати роботу проти 49% в аутсорсі та 48% в аутстафі).

Зарплати

84% айтівців, незалежно від того, в якій компанії вони працюють, задоволені своєю зарплатою. Проте в продуктових компаніях задоволеність все ж дещо вища, ніж в аутсорсингу (86% задоволених проти 83% задоволених).
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
Технічним фахівцям продуктові компанії, як правило, пропонують дещо вищі зарплати і частіше платять грошові бонуси. У нетехнічних фахівців медіанні зарплати в багатьох випадках теж вищі в продуктових компаніях:
  • Зарплати розробників у продуктових компаніях вищі, ніж в аутсорсингу (за винятком початківців — у них однакові медіани). Крім того, продуктові компанії частіше дають розробникам грошові бонуси та пропонують акції чи опціони.
  • Зарплати тестувальників у продуктових компаніях теж дещо вищі, ніж в аутсорсингу, хоча різниця в медіанних зарплатах коливається в межах $50−100 на місяць. Проте QA-фахівці в продуктових компаніях частіше отримують грошові бонуси (21% у продуктових компаніях проти 14% в аутсорсі).
  • Схожа ситуація з DevOps/SRE та Data Science: медіанні зарплати вищі в продуктових компаніях, ніж в аутсорсі, а фахівцям з Data Science ще й дещо частіше дають грошові бонуси (26% проти 21% фахівців).
  • У фахівців з HR та маркетингу теж медіанні зарплати вищі в продуктових компаніях. Проте грошові бонуси HR частіше отримують в аутсорсингових.
  • У зарплатах РМ, аналітиків та дизайнерів немає чіткої тенденції: в деяких випадках зарплати вищі в продуктових компаніях, а іноді — в аутсорсингу. Грошові бонуси РМ частіше мають в аутсорсингових компаніях, а дизайнери — в продуктових.
Читайте також
Крім того, аутсорсингові компанії частіше за продуктові пропонують своїм співробітникам негрошові бонуси, такі як медстраховка, заняття з англійської чи професійне навчання, подарунки, допомога з релокацією та інше.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.