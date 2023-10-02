Які зарплати та вимоги до айтівців у продуктових компаніях (інфографіка) — Finance.ua

Які зарплати та вимоги до айтівців у продуктових компаніях (інфографіка) Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Які зарплати та вимоги до айтівців у продуктових компаніях (інфографіка)

Кількість фахівців майже в усіх найбільших аутсорсерах скорочується, в той час як вісім продуктових компаній з цього списку зростають.

Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.

Зазначається, що протягом останніх п’яти років частка фахівців, які працюють у продуктових компаніях, поступово зростала, а тих, хто працює в аутсорсі — зменшувалась. Повномасштабне вторгнення пришвидшило цей процес: за 1,5 року великої війни частка фахівців у продукті зросла з 36% до 40%, водночас з 2018-го по 2021 рік — з 32% до 36%.

Кількість айтівців у різних типах компаній, динаміка по роках

Інфографіка: Dou.ua

Продуктові компанії в Україні найчастіше розташовані в Києві, Одесі та Дніпрі. 50% айтівців у Києві, 43% у Одесі та 40% у Дніпрі працюють саме в продуктових компаніях. Львів, Харків, Вінниця, Івано-Франківськ і більшість інших міст більше орієнтуються на аутсорсинг та аутстафінг. 68% айтівців у Львові працюють в аутсорсингу чи аутстафінгу і лише 27% — у продуктових компаніях, у Харкові — 63% та 31% відповідно.

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Продуктові компанії в Україні найчастіше розвивають проєкти у сфері E-commerce (в них працюють 16% фахівців), Fintech (14%), GameDev і Gambling (по 10%).

Куди влаштуватись тяжче

Новачкам влаштуватися в продуктові компанії важче, ніж в аутсорсингові. В продукт частіше наймають фахівців, які вже мають певний досвід роботи, і рідше фахівців рівнів Intern і Junior.

42% розробників у продуктових компаніях мають понад п’ять років досвіду, а в аутсорсі — тільки 30%. Винятком є тестування: серед тестувальників, які працюють у продуктових компаніях, 40% мають досвід роботи до двох років — стільки ж, як і в інших ІТ-компаніях.

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Найжорсткіші вимоги щодо досвіду продуктові компанії висувають нетехнічним фахівцям: 67% з них мають від трьох років досвіду, а 38% — тайтл Senior і вище. Аутсорсингові та аутстафінгові компанії частіше наймають нетехнічних фахівців з меншим досвідом: сеньйорів серед них близько 30%, а більш як три роки досвіду мають 60%.

Інфографіка: Dou.ua

Проте, вимагаючи більше досвіду роботи за спеціальністю, продуктові компанії рідше висувають вимоги щодо хорошої англійської у фахівців технічних напрямів.

Задоволеність роботою

Продуктові компанії частіше за інших вимагають працювати в офісі, хоча на час війни послаблюють цю вимогу. Зараз 60% айтівців у продуктових компаніях працюють повністю віддалено, як і в інших компаніях (загалом 63% айтівців в Україні не бувають в офісі). Проте 19% фахівців з продуктових компаній відзначили, що в їхній компанії є певні вимоги щодо відвідування офісу. Аутсорсингові компанії рідше мають такі правила: про них сказали лише 8% співробітників.

Попри можливі незручності від відвідування офісу, фахівці в продуктових компаніях більше задоволені своєю роботою, ніж їхні колеги в аутсорсі чи аутстафі. Вони частіше вважають свою роботу цікавою чи дуже цікавою (59% проти 53% в аутсорсі та 50% в аутстафі) і рідше планують її змінити (57% не планують змінювати роботу проти 49% в аутсорсі та 48% в аутстафі).

Зарплати

84% айтівців, незалежно від того, в якій компанії вони працюють, задоволені своєю зарплатою. Проте в продуктових компаніях задоволеність все ж дещо вища, ніж в аутсорсингу (86% задоволених проти 83% задоволених).

Інфографіка: Dou.ua

Технічним фахівцям продуктові компанії, як правило, пропонують дещо вищі зарплати і частіше платять грошові бонуси. У нетехнічних фахівців медіанні зарплати в багатьох випадках теж вищі в продуктових компаніях:

Зарплати розробників у продуктових компаніях вищі, ніж в аутсорсингу (за винятком початківців — у них однакові медіани). Крім того, продуктові компанії частіше дають розробникам грошові бонуси та пропонують акції чи опціони.

у продуктових компаніях вищі, ніж в аутсорсингу (за винятком початківців — у них однакові медіани). Крім того, продуктові компанії частіше дають розробникам грошові бонуси та пропонують акції чи опціони. Зарплати тестувальників у продуктових компаніях теж дещо вищі, ніж в аутсорсингу, хоча різниця в медіанних зарплатах коливається в межах $50−100 на місяць. Проте QA-фахівці в продуктових компаніях частіше отримують грошові бонуси (21% у продуктових компаніях проти 14% в аутсорсі).

у продуктових компаніях теж дещо вищі, ніж в аутсорсингу, хоча різниця в медіанних зарплатах коливається в межах $50−100 на місяць. Проте QA-фахівці в продуктових компаніях частіше отримують грошові бонуси (21% у продуктових компаніях проти 14% в аутсорсі). Схожа ситуація з DevOps/SRE та Data Science : медіанні зарплати вищі в продуктових компаніях, ніж в аутсорсі, а фахівцям з Data Science ще й дещо частіше дають грошові бонуси (26% проти 21% фахівців).

: медіанні зарплати вищі в продуктових компаніях, ніж в аутсорсі, а фахівцям з Data Science ще й дещо частіше дають грошові бонуси (26% проти 21% фахівців). У фахівців з HR та маркетингу теж медіанні зарплати вищі в продуктових компаніях. Проте грошові бонуси HR частіше отримують в аутсорсингових.

теж медіанні зарплати вищі в продуктових компаніях. Проте грошові бонуси HR частіше отримують в аутсорсингових. У зарплатах РМ, аналітиків та дизайнерів немає чіткої тенденції: в деяких випадках зарплати вищі в продуктових компаніях, а іноді — в аутсорсингу. Грошові бонуси РМ частіше мають в аутсорсингових компаніях, а дизайнери — в продуктових.

Крім того, аутсорсингові компанії частіше за продуктові пропонують своїм співробітникам негрошові бонуси, такі як медстраховка, заняття з англійської чи професійне навчання, подарунки, допомога з релокацією та інше.

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