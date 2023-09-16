Айтівці стали на 40% рідше змінювати роботу — Finance.ua
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Айтівці стали на 40% рідше змінювати роботу

Особисті фінанси
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Айтівці стали на 40% рідше змінювати роботу
Айтівці стали на 40% рідше змінювати роботу
У 2023 році, зі збільшенням темпів росту конкуренції, айтівці стали на 40% рідше змінювати роботу.
Про це йдеться в аналітиці по стану ринка за серпень від Djinni.
Кількість наймів у 2021 була майже вдвічі вищою, ніж у 2020, а середній час між наймами відчутно зменшився. Натомість у 2023-му, коли конкуренція відчутно зросла, кандидати міняють роботу рідше.
Айтівці стали на 40% рідше змінювати роботу
Там уточнюють, що за 10+ років існування Djinni на платформі найняли 48 тисяч кандидатів майже 60 тисяч разів. 8394 кандидатів найняли більше одного разу:
  • з них 80% — по два рази;
  • 15% — 3 рази;
  • лише 5% більше;
  • чотирьох кандидатів найняли 10 разів з 2013-го року.
Зазначимо, що найбільш бажані спеціалісти в IT вже як третій місяць підряд — це маркетологи.
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Опублікованих ж профілів кандидатів у серпні майже вдвічі більше, ніж опублікованих вакансій. Наймів у серпні на 17% менше, ніж у липні, але зарплати senior-спеціалістів виросли на $300.
Вакансій у серпні опублікували рекордно мало — 10,3 тисячі, на 25% менше, ніж у липні.
Нагадаємо, до повномасштабної війни галузь IT була однією з найпривабливіших для шукачів. Згодом бажання перейти в айті лише посилювалося. Але на початку повномасштабного вторгнення ринок праці в категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» обвалився в 7 разів — з 9 887 до 1 363 вакансій.
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