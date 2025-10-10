0 800 307 555
Роботодавці довше отримуватимуть виплати за працевлаштування ВПО

Кабінет Міністрів збільшив термін, протягом якого роботодавці з прифронтових та найбільш постраждалих від війни регіонів отримують компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Так хочуть забезпечити більш тривалу підтримку роботодавців, зберегти робочі місця та надати ВПО стабільну зайнятість.

Що змінилося

Згідно з постановою, розробленою Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства, виплати здійснюватимуться протягом 6 місяців замість попередніх 3.
Програму розширено для підприємств, що працюють у таких областях:
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Миколаївській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Херсонській,
  • Чернігівській.

Як працює програма

  • Роботодавці отримують компенсацію у розмірі мінімальної зарплати (зараз 8000 грн) за кожного працевлаштованого ВПО, за якого сплачується ЄСВ.
  • Подати заяву на виплату можна не лише за юридичною адресою підприємства, а й за місцем провадження діяльності.
За час дії програми вже ухвалено понад 32 тисячі рішень про надання компенсацій, що охоплює понад 57 тисяч працевлаштованих осіб.
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що зміни роблять програму більш доступною і сприяють економічній стійкості регіонів, постраждалих від війни.
Раніше Finance.ua повідомляв, що ВПО, що працюють на одному місці протягом 6 місяців, надаватимуть додаткову одноразову державну допомогу на проживання — 2000 гривень.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесФОП
