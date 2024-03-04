7 цікавих вакансій для молодих спеціалістів — Finance.ua
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7 цікавих вакансій для молодих спеціалістів

Особисті фінанси
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7 цікавих вакансій для молодих спеціалістів
7 цікавих вакансій для молодих спеціалістів, Фото: freepik.com
Топові роботодавці активно шукають нових працівників, а також пропонують розпочати свій кар'єрний шлях тим, у кого немає досвіду, але є бажання рости та розвиватися.
Експерти сайту budni.robota.ua поділились цікавими вакансіями для молодих фахівців.

Стажист: функціональний аналітик Microsoft Dynamics ERP в Innoware

ІТ-консалтингова компанія оголошує набір на стажування у Києві.
Стажисти будуть вивчати функціональні можливості ERP-системи Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (F&SCM), бізнес-процеси компаній на прикладі справжніх проєктів і налаштовувати ці бізнес-процеси в ERP-системі.
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Тривалість стажування — 2 місяці (з 12 березня до 14 травня 2024 року). Формат: онлайн. Після стажування кожен інтерн, який чудово впорається із завданнями, отримає job offer.

Trainee, White-Collar Crime в Arzinger

Юридична компанія у Києві запрошує приєднатися до команди на позицію стажиста практики кримінального права.
Серед обов’язків: моніторинг та аналіз новин законодавства; допомога у підготовці презентацій та статей на правову тематику; аналіз законодавства та судової практики для застосування на практиці; допомога у підготовці юридичних документів.
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Junior-спеціаліст з роботи з бізнес-клієнтами у ProCredit Bank

У програмі стажування: робота з кращими та досвідченими менторами; інтенсивне навчання комплексного та якісного обслуговування бізнес-клієнтів; участь у реальних перемовинах з клієнтами; ознайомлення з фінансовим аналізом та основними показниками компаній на реальних кейсах; можливість працювати full-day & half-day.

Стажист у Відділ експорту у «Чумак»

Серед обов’язків майбутніх стажистів: пошук нових клієнтів на експортних ринках; підготовка та надання комерційних пропозицій потенційним клієнтам; надання всебічної адміністративної підтримки експортному відділу; допомога у формуванні різних матеріалів/документів, супровід проєктів; управління документообігом; крос-функціональна співпраця.
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Юрист-практикант, стажування в «Касьяненко і Партнери»

Юридична компанія у Києві розпочинає набір на практику студентів 1−4 курсів юридичного факультету без досвіду роботи.
Анонсовані завдання: участь у судових засіданнях та практика захисту прав та інтересів клієнтів; складання юридичних документів (позовні заяви, скарги, претензії, клопотання, договори, угоди, контракти, листи, вимоги тощо); застосування законодавства на практиці у багатьох галузях права; виконання доручень юристів, адвокатів компанії.
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Стажист/стажистка IT-відділу (Молодший системний адміністратор) у «Coca Cola HBC Україна, Вірменія та Молдова»

Завдання, які виконуватиме стажист: інсталяція та налаштування ОС сімейства Windows, IOS, користувацького програмного забезпечення, периферійного обладнання (принтер, сканер тощо); налаштування мережевого обладнання; організація робочого місця користувача; підтримка ІТ-обладнання, програмного забезпечення та сервісів компанії; підтримка користувачів щодо ІТ-сервісів компанії (безпосередньо на робочому місці, віддалено, в телефонному режимі); пошук та усунення несправностей в роботі ІТ-обладнання та програмного забезпечення.

Асистент з рекрутингу та HR-підтримки (без досвіду) у ДТЕК

У Києві шукають відповідального та мотивованого працівника, який допомагатиме у зборі та обробці документації для нових співробітників; взаємодіятиме з бухгалтерією, HR-менеджерами та іншими відділами для забезпечення належного процесу найму; створюватиме облікові записи для нових співробітників; координуватиме забезпечення місць на стоянці та видаватиме перепустки.
Нагадаємо, як свідчать результати дослідження DOU, у лютому середня кількість відгуків на ІТ-вакансії знову зросла. Також зросла конкуренція серед розробників у більшості популярних категорій.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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