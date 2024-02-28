ТОП-7 неординарних вакансій лютого — Finance.ua
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ТОП-7 неординарних вакансій лютого

Особисті фінанси
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ТОП-7 неординарних вакансій лютого
ТОП-7 неординарних вакансій лютого
Якщо хочете спробувати щось нове у кар'єрі, то ці пропозиції зацікавлять кандидатів, які не бояться експериментувати.
Про це йдеться в добірці вакансій budni.robota.ua.
Нагадаємо, що середній рівень зарплат у вакансіях в Україні у лютому 2024 року становить майже 19 тисяч гривень. Про це сказала в.о. директор Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

Актор озвучування у MEGOGO

Київ
Міжнародний медіасервіс шукає працівника, який буде займатися дубляжем розважального відеоконтенту українською мовою. Портрет ідеального кандидата: грамотна вимова; хороша дикція; досвід роботи в озвучуванні; наявність вокальних даних і музикального слуху, вміння правильно інтонувати.
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Дієтсестра в Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров’я України

Дніпро
Обов’язки на посаді: визначати склад, енергетичну цінність окремих страв та добових раціонів, потребу хворих в основних харчових продуктах; складати меню-розкладку та оформляти технологічні картки страв; здійснювати контроль за приготуванням їжі; контролювати склад та якість продуктів харчування в «передачах» хворим; проводити навчання середнього та молодшого медичного персоналу з питань організації лікувального харчування; вести медичну документацію.
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Загострювальник пилок

Черкаси
Виробництво пиломатеріалів запрошує на роботу загострювальника пилок з досвідом роботи.
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Стюардеса на яхту

Одеса
Серед обов’язків: прибирання всіх зон салону яхти; підготовка кабіни та деталізація на дуже високому рівні; підготовка гостьових кают; прання та прасування; декорація столу; здійснення обслуговування та прибирання після їжі; приготування напоїв та обслуговування; догляд за рослинами.
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Цитоморфолог у «Добробут»

Київ
Провідна медична мережа запрошує в команду лікаря-цитоморфолога. Що входить до кола обов’язків: виконання загальноклінічних досліджень зразків біологічного матеріалу (від реєстрації біоматеріалу до видачі результатів); визначення морфологічних змін клітин; реєстрація результатів досліджень; ведення документації.
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Бутафор

Миколаїв
Серед завдань: виготовлення декорацій, ляльок, художніх виробів, скульптур. Майбутньому працівнику потрібно знати технологію креслення схеми, техніку креслення виробів.
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Маркшейдер у «Група „Ковальська“»

Київ
Національний лідер з виробництва будівельних матеріалів запрошує на роботу. Вимоги: освіта маркшейдера, наявність посвідчень, що підтверджують кваліфікацію; знання законодавства за спеціальністю та земельного законодавства; навички роботи у графічних програмах AutoCAD, AutoCAD Civil 3D; досвід роботи на аналогічній посаді в гірничовидобувній промисловості за відкритої системи розробки родовищ корисних копалин.
Повний список вакансій можна переглянути тут.
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Нагадаємо, мінімальна зарплата у 2024-му зростатиме у два етапи. Так, на 2024 рік встановлені такі показники:
  • з 1 січня — 7 100 грн у місячному розмірі або 42,60 грн в погодинному;
  • з 1 квітня — 8 тис. грн та 48 грн за годину.

Довідка Finance.ua:

  • Повномасштабна війна змінила всі сфери суспільного життя, зокрема і роботу. Так, зʼявились такі професії, яких раніше не було. Про це свідчать результати дослідження Work.ua. Передусім це спеціалісти Сил оборони: бойовий медик, гранатометник, мінометник, пілот дрона тощо.
  • Як збільшити свій дохід: 7 ідей на допомогу зарплаті. Експерти robota.ua зібрали поради, які допоможуть збільшити свій дохід у короткостроковій та довгостроковій перспективі без сумнівних та недієвих способів.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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