ТОП-7 неординарних вакансій лютого — Finance.ua

ТОП-7 неординарних вакансій лютого Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

ТОП-7 неординарних вакансій лютого

Якщо хочете спробувати щось нове у кар'єрі, то ці пропозиції зацікавлять кандидатів, які не бояться експериментувати.

Про це йдеться в добірці вакансій budni.robota.ua

Нагадаємо, що середній рівень зарплат у вакансіях в Україні у лютому 2024 року становить майже 19 тисяч гривень. Про це сказала в.о. директор Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

Київ

Міжнародний медіасервіс шукає працівника, який буде займатися дубляжем розважального відеоконтенту українською мовою. Портрет ідеального кандидата: грамотна вимова; хороша дикція; досвід роботи в озвучуванні; наявність вокальних даних і музикального слуху, вміння правильно інтонувати.

Дніпро

Обов’язки на посаді: визначати склад, енергетичну цінність окремих страв та добових раціонів, потребу хворих в основних харчових продуктах; складати меню-розкладку та оформляти технологічні картки страв; здійснювати контроль за приготуванням їжі; контролювати склад та якість продуктів харчування в «передачах» хворим; проводити навчання середнього та молодшого медичного персоналу з питань організації лікувального харчування; вести медичну документацію.

Черкаси

Виробництво пиломатеріалів запрошує на роботу загострювальника пилок з досвідом роботи.

Одеса

Серед обов’язків: прибирання всіх зон салону яхти; підготовка кабіни та деталізація на дуже високому рівні; підготовка гостьових кают; прання та прасування; декорація столу; здійснення обслуговування та прибирання після їжі; приготування напоїв та обслуговування; догляд за рослинами.

Київ

Провідна медична мережа запрошує в команду лікаря-цитоморфолога. Що входить до кола обов’язків: виконання загальноклінічних досліджень зразків біологічного матеріалу (від реєстрації біоматеріалу до видачі результатів); визначення морфологічних змін клітин; реєстрація результатів досліджень; ведення документації.

Миколаїв

Серед завдань: виготовлення декорацій, ляльок, художніх виробів, скульптур. Майбутньому працівнику потрібно знати технологію креслення схеми, техніку креслення виробів.

Київ

Національний лідер з виробництва будівельних матеріалів запрошує на роботу. Вимоги: освіта маркшейдера, наявність посвідчень, що підтверджують кваліфікацію; знання законодавства за спеціальністю та земельного законодавства; навички роботи у графічних програмах AutoCAD, AutoCAD Civil 3D; досвід роботи на аналогічній посаді в гірничовидобувній промисловості за відкритої системи розробки родовищ корисних копалин.

Повний список вакансій можна переглянути тут.

Нагадаємо, мінімальна зарплата у 2024-му зростатиме у два етапи. Так, на 2024 рік встановлені такі показники:

з 1 січня — 7 100 грн у місячному розмірі або 42,60 грн в погодинному;

з 1 квітня — 8 тис. грн та 48 грн за годину.

Довідка Finance.ua:

Повномасштабна війна змінила всі сфери суспільного життя, зокрема і роботу. Так, зʼявились такі професії, яких раніше не було. Про це свідчать результати дослідження Work.ua. Передусім це спеціалісти Сил оборони: бойовий медик, гранатометник, мінометник, пілот дрона тощо.

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