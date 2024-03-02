Ринок праці відновлюється: у яких категоріях найменше та найбільше вакансій (інфографіка) — Finance.ua

Ринок праці відновлюється: у яких категоріях найменше та найбільше вакансій (інфографіка) Сьогодні 11:08 — Особисті фінанси

Ринок праці відновлюється: у яких категоріях найменше та найбільше вакансій (інфографіка)

Від початку повномасштабного вторгнення за кількістю вакансій ринок праці відновився на 93%.

Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

Категорії з найбільшим і найменшим приростом вакансій

Автори дослідження зазначають, що з-поміж 28 категорій на сайті у 9 роботодавці пропонують більше вакансій, ніж було у січні 2022 року.

Інфографіка: Work.ua

Натомість у 19 категоріях у січні 2024 року пропозицій роботи було менше, ніж у січні 2022 року. Найповільніше відновлюється категорія «IT, комп’ютери, інтернет». Водночас у галузі «Неприбуткові, благодійні та громадські організації» вакансій стало більше у 10 разів.

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Кількість вакансій для ветеранів збільшилася у 3 рази. Водночас такі пропозиції роботи поки що складають 7% від ринку праці.

Також від січня 2022 року вдвічі збільшилася кількість вакансій для пенсіонерів (близько 4% від ринку праці). Для людей з інвалідністю кількість пропозицій роботи зросла на 22%, для студентів — лише на 1%.

Інфографіка: Work.ua

Віддалена робота

Після початку повномасштабного вторгнення кількість вакансій із пропозицією дистанційної роботи скоротилася у 4 рази, тоді як на ринку праці загалом — аж у 10. Проте у січні 2024 року пропозицій віддаленої роботи було вже на 3% більше, ніж у січні 2022 року.

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На динаміку дистанційної роботи могли вплинути блекаути: у період з листопада 2022 до січня 2023 року спостерігалося просідання вакансій. Але в цілому така ситуація є звичайною наприкінці року.

Інфографіка: Work.ua

Нагадаємо, сьогодні в Україні спостерігається «кадровий голод» у деяких сферах. Дефіцит є серед таких професій, як швачки, електромонтери, слюсарі-сантехніки, токарі. Критично не вистачає фахівців під заявлену потребу: швачок, електромонтерів, слюсарів-сантехніків, токарів.

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