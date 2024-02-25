«Кадровий голод»: які фахівці в дефіциті на ринку праці — Finance.ua

«Кадровий голод»: які фахівці в дефіциті на ринку праці Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

«Кадровий голод»: які фахівці в дефіциті на ринку праці, Фото: expres.online

Сьогодні в Україні спостерігається «кадровий голод» у деяких сферах. Дефіцит є серед таких професій, як швачки, електромонтери, слюсарі-сантехніки, токарі.

Про це розповіла в.о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона повідомляє, що станом на сьогодні розміщено 2 тисячі пропозицій для швачок, однак у Центри зайнятості за пошуком роботи у цій сфері звернулися всього тисяча осіб.

«Критично не вистачає фахівців під заявлену потребу: швачок, електромонтерів, слюсарів-сантехніків, токарів», — констатувала Мельник.

Спеціаліст уточнила, що найбільше на Єдиному порталі представлені наступні вакансії:

продавець — 17 тисяч вакансій;

водій — 9 тисяч вакансій;

бухгалтер — 7 тисяч вакансій;

кухар — 5 тисяч вакансій.

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Нагадаємо, нині найбільші труднощі у працевлаштуванні в Україні виникають у спеціалістів, у сфері яких була проведена комп’ютеризація. За словами Олени Мельник, це пов’язано із прогресом. Наприклад, оператори комп’ютерного набору, адміністратори чи бухгалтери ручного рахування.

Довідка Finance.ua:

середня заробітна плата в Україні щомісяця зростає, і зараз вона становить 20 000 грн;

у 2023 році 28% ветеранів заявляли, що не мають роботи. Протягом року рівень непрацевлаштованих серед захисників зріс майже на 3%.



під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2024 року це 7100 грн.



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